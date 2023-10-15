علامة غير عادية تظهر في الأذن تشير إلى مرض قلبي خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وهناك عديد من الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة في القلب، بما في ذلك الألم في الصدر، وضيق التنفس، والدوار، والتعرق.

ولكن هناك أيضًا علامة "أقل شهرة" والتي تظهر في الأذن.

في السطور التالية، نذكر لكم بعض علامة تحذيرية تظهر في الأذن، والتي تنذر بالنوبة القلبية، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

هناك علامة أخرى غير عادية تظهر في الأذن تسمى "علامة فرانك"، وهي تجعد يحدث لـشحمة الأذن يمتد من الزنمة عبر الفصيص إلى الحافة الخلفية لصيوان الأذن.

وهي علامة طبية تشير إلى الإصابة بالنوبة القلبية وتصلب الشرايين.

سميت هذه العلامة على اسم "اسم ساندرز فرانك"، وهو طبيب أمريكي اكتشفها في عام 1973، لدى الأشخاص الذين يعانون آلام في الصدر وانسداد الشريان التاجي.

- من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالنوبة القلبية؟

الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 عاما فما فوق.

النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاما فما فوق.

الأشخاص الذين يعانون أمراض مزمنة مثل، ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري، ومتلازمة التمثيل الغذائي.

مرضى السمنة.

المدخنين.

مدمني الكحول.

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