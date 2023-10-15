إذا لاحظت هذه العلامات في الرقبة.. فأنت مصاب بـ ارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعد الكوليسترول مادة شمعية موجودة في الدم، وهو أمرًا حيويًا في وظائف الجسم المختلفة.

مع ذلك، عندما تصبح مستوياته مرتفعة عن المعدل الطبيعي، يمكن أن يسبب عديد من المضاعفات الصحية.

وعادة ما تمر أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول دون أن يلاحظها أحد، لذا يطلق عليه "القاتل الصامت".

لكن هناك علامات أقل شهرة تنذر بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، أحد هذه الأعراض هو آلام الرقبة، وفقا لموقع "medium".

هناك علاقة وثيقة بين ارتفاع نسبة الكوليسترول وآلام الرقبة، يسبب تراكم الكوليسترول الزائد في الشرايين، تكوين رواسب لويحية تحد من تدفق الدم.

عندما تتأثر الشرايين التي تغذي عضلات الرقبة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الألم والتصلب في الرقبة..

وهناك بعض الأعراض المصاحبة لآلام الرقبة، وتشمل:

آلام الرقبة التي تستمر أو تتفاقم مع مرور الوقت.

تصلب في عضلات الرقبة.

الصداع، خاصة بالقرب من قاعدة الجمجمة.

ينتشر الألم من الرقبة إلى الكتفين والذراعين.

ضعف أو تنميل في الأطراف العلوية.

لذا، عليك استشارة الطبيب المختص فورا، إذا واجهت أي من هذه الأعراض.

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