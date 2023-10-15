محمد اسماعيل - القاهرة - يصاب الكثير من الأشخاص بآلام الظهر إلا أن بعضها قد يشير إلى الإصابة بالسرطان الذي يستمر لمدة شهر، ويكون مصحوبا بأعراض مثل فقدان الوزن أو التعب أو الحمى أو فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

وفيما يلي 7 أنواع من السرطان تسبب آلام الظهر، وفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

سرطان الرئة

من أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في جميع أنحاء العالم، وقد يكون آلام الظهر من أعراض هذا المرض، ويكون سبب الألم هو ضغط الورم على العمود الفقري أو الأعصاب أو عن طريق انتشار الورم الخبيث إلى العمود الفقري.

سرطان الثدي

من الممكن أن ينتشر إلى العظام ويسبب آلام الظهر، خاصة في الجزء العلوي من الظهر والكتفين، ويصاحب هذا النوع من الألم أعراض أخرى مثل التعب وفقدان الوزن وكسور العظام.

سرطان البروستاتا

يمكن أن يسبب سرطان البروستاتا آلام الظهر بسبب ضغط الورم على العمود الفقري والأنسجة المحيطة به، وعادة ما يكون هذا النوع من الألم أكثر شيوعاً عند الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً.

​​سرطان القولون والمستقيم

يمكن أن يسبب سرطان القولون والمستقيم آلام الظهر إذا انتشر الورم إلى الكبد أو العقد الليمفاوية، ما قد يضغط على العمود الفقري والأنسجة المحيطة به.. يمكن أن يكون هذا النوع من الألم مصحوباً بأعراض أخرى مثل آلام البطن وفقدان الوزن والتعب.

سرطان البنكرياس

قد يسبب سرطان البنكرياس آلام الظهر لنفس السبب الذي تسببه أنواع السرطان الأخرى، وهو الضغط على العمود الفقري والأنسجة المحيطة به.

سرطان المبيض

سرطان المبيض هو سرطان شائع آخر يمكن أن يسبب آلام الظهر إذا انتشر الورم إلى العقد الليمفاوية أو الأعضاء الأخرى، ما قد يضغط على العمود الفقري والأنسجة المحيطة به، ويمكن أن يصاحب هذا النوع من الألم أعراض أخرى مثل آلام البطن والانتفاخ والنزيف غير المنتظم.

المايلوما المتعددة

المايلوما المتعددة هو نوع من السرطان يؤثر على خلايا البلازما في نخاع العظام، ويسبب هذا السرطان آلام الظهر بسبب ضغط الورم على العمود الفقري.. والمرضى الذين يعانون من المايلوما المتعددة يمكن أن يكون لديهم أيضاً أعراض أخرى مثل كسور العظام والتعب والالتهابات.

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