حسام موافي يحذر من عادة خاطئة لفقدان الوزن: "جريمة مكتملة الأركان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

فقدان الوزن هو هدف شائع لدى كثير من الأشخاص، ولكن هناك طرقاً صحية وغير صحية للقيام بذلك، والتقيؤ عن عمد هو أحد الطرق غير الصحية التي يتبعها البعض، دون وعي منهم بالآثار السلبية لهذه العادة.

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني من خطورة التقيؤ عن عمد لفقدان الوزن.

قال "موافي"، أثناء تقديم برنامج "ربي زدني علماً"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "يعتبر التقيؤ عن عمد بعد تناول الطعام، كوسيلة لإنقاص الوزن، تصرف خاطئ، فهو جريمة مكتملة الأركان".

وتابع: "يؤدي التقيؤ عن عمد في فقدان حامض المعدة، وهو ضروري لموازنة حموضة الدم، ومن ثم يسبب نقص مستوياته الإصابة بالتتني، وهي حالة صحية خطيرة تسبب تشنج اليدين، كما أنه يمكن أن يُصيب الحجاب الحاجز، ويسبب الوفاة".

وأضاف: "هذه العادة ضارة للغاية، تسبب في إصابتك بالعديد من المضاعفات".

ونصح: "إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، عليك اتباع نظام غذائي صحي والذهاب للطبيب المختص، لوضع خطة علاجية".

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