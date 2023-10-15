اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري.. «أصرت على هذا الطلب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على عالم الصحافة والإعلام، بعدما لفظت الإعلامية جيزيل خوري، أنفاسها الأخيرة بعد صراع طويل مع السرطان امتد لعامين ونصف، ليكتب المرض نهاية إعلامية مُخضرمة.

أكثر من ثلاثة عقود أمضتها الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري متنقلة بين المحطات التليفزيونية العربية والعالمية، لترحل فجر اليوم، بعد مسيرة إعلامية طويلة، عن عمر ناهز الـ 62 عامًا، وذلك وفقًا لما أوردته محطة «أل بي سي آي»، و«سكاي نيوز» البريطانية.

اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري

على مدار أسبوعين عانت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، من تدهور وضعها الصحي، قبل أن تقرر مغادرة المستشفى والعودة لمنزلها، لتقضي لحظاتها الأخيرة في غرفتها، وفقًا لما ذكرته الممثلة رندة الأسمر، مديرة مهرجان «ربيع بيروت» التابع لـ«مؤسسة سمير قصير» التي أسستها جيزيل خوري، نقلًا عن «bbc»، مؤكدة إن الإعلامية الكبيرة رحلت فجر اليوم وهي في منزلها محاطة بولديها.

وأشارت «الأسمر» إلى أن جيزيل خوري، كانت تُعالج في المستشفى خلال الأسبوعين الأخيرين نتيجة تدهور وضعها الصحي فجأة، إثر حربها مع السرطان منذ نحو عامين ونصف عام، قبل أن تطلب نقلها للمنزل الجمعة الماضية.

وأضافت «الأسمر» في تصريح لوكالة فرانس برس، إن جيزيل كانت تحرص على ألا يشعر أحد بأنها مريضة، خاصة وأنها ظلت تعمل في مؤسسة سمير قصير.

معلومات عن الإعلامية جيزيل خوري

ويرصد «هُن» بعض المعلومات عن جيزيل خوري، وفقا لما جاء في الصحف اللبنانية وشبكة «سكاي نيوز»، على النحو التالي:

- ولدت في العقيبة قضاء كسروان، في لبنان.

- درست التاريخ في جامعة روح القدس - الكسليك.

- درست الإعلام في الجامعة اللبنانية.

- تزوجت جيزيل في سن العشرين من الطبيب إيلي خوري.

- بدأت حياتها المهنية في أواخر عام 1985 على قناة إل بي سي، إذ قدمت برامج حوارية ثقافية.

- انضمت إلى المجموعة الإعلامية العربية إم بي سي عام 2002.

- ساهمت في إطلاق قناة العربية الإخبارية على مدار 24 ساعة.

- استضافت برنامجًا حواريًا سياسيًا أسبوعيًا على قناة العربية من 2003 إلى 2013.

- شاركت جيزيل في تأسيس شركة «الراوي» للإنتاج عام 2009، والتي كان مشروعها الأول عبارة عن سيرة ذاتية من 4 حلقات عن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

-عُيِّنت جيزيل خوري من قبل بي بي سي عربي عام 2013، لتقديم برنامج «المشهد» وبدأ إطلاقه في أوائل عام 2014، من إنتاج منى حمدان في لبنان.

- نالت جيزال خوري وسام فارس، من جوقة الشرف الفرنسية.

- في 2020 انضمت إلى شبكة «سكاي نيوز» وقدمت برنامجها الحواري «مع جيزال» الذي استضافت خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي.