مؤلفة «تحت الوصاية» تكشف سرا لأول مرة عن المسلسل.. ما علاقته بزوجها؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نالت شخصية «حنان» تلك المرأة الأربعينية التي أصبحت أرملة بعد وفاة زوجها تاركا لها طفلين وأصبحت في يوم وليلة تتحمل مسؤوليتهما ويزيد عليها الحمل وجسدت دورها الفنانة «منى زكي» في مسلسل تحت الوصاية، إعجاب الكثير من الجماهير، بعد عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحينها تعاطف عدد كتير من الأمهات الأرامل معها، مشيرين إلى أنها تجسد حالة موجودة.

أسرار عن مسلسل تحت الوصاية

أسرار لأول مرة كشفتها المؤلفة شيرين دياب خلال لقائها في برنامج «معكم منى الشاذلي» عن مسلسل تحت الوصاية، مشيرة إلى أن قصة مسلسل تحت الوصاية جاءت من أحداث حقيقية عاشتها بعد وفاة زوجها: «قدمت معاناتي الشخصية في تحت الوصاية، حيث مررت بكل التفاصيل والمواقف الصعبة التي مرت بها بطلة المسلسل بعد وفاة زوجي».

مشاهد عديدة من مسلسل تحت الوصاية كانت مستوحاة من الأحداث الحقيقة التي مرت بها المؤلفة «شيرين دياب»، منها موقف البنك، إذ لابد من الضروري الذهاب إلى المجلس الحسبي من أجل التحكم في حق الأولاد: «المشاهد التي أظهرت الأم وهي ليس لديها أي حق في التصرف بحقوق أولادها كانت مستوحاة من قصتي الحقيقية والمواقف التي مررت بها، مثل موقف البنك صدمت بعدم قدرتي على التصرف بحق أولادي، وأن هذا يستدعي الذهاب إلى المجلس الحسبي، والذي يختار بدوره الوصي على الأبناء».

أحداث مسلسل تحت الوصاية

وتابعت «شيرين» أن العديد من الأشخاص اعتقد أن تحت الوصاية مسلسل مصنوع لقضية تخص المرأة، لكنه في الأساس قضية طفل فقد والده، والمفروض أن والدته تعوضه غياب والده، إلا أنها تصدم بالعراقيل والقوانين غير المنصفة للطفل.

جوائز عديدة حصل عليها مسلسل تحت الوصاية بعد النجاح الذي حققه في الموسم الرمضاني الماضي، منها تكريم مسبق من المجلس القومي للمرأة ضمن قائمة أعمال أخرى خلال الحفل الذي أقامه المجلس لتكريم أبطال أعمال الدراما الرمضانية الداعمة للمرأة لعام 2023.