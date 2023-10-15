الوصفة الأصلية لطريقة عمل كيك البرتقال.. جهزيها في 5 دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكيك من الوصفات اللذيذة والسهلة التي تحرص السيدات على إعدادها في المنزل، ويحجز الكيك مكانه على الطاولة في الصباح كوجبة إفطار أو سناكس خلال اليوم، يحبه الكبار ولا يخلو منه «لانش بوكس» الأطفال خلال وجودهم بالمدرسة، وهو من الأطعمة المغذية لاحتوائه على مكونات كالبيض واللبن وعصير البرتقال، وهي توليفة غنية بالكالسيوم وفيتامين سي.

المقادير وطريقه التحضير

2 كوب دقيق.

نصف كوب زيت.

3 بيضات.

كوب سكر.

رشة ملح.

كوب عصير برتقال.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

ملعقة كبيرة خل.

بشر برتقالة كاملة.

طريقة عمل كيك البرتقال

1. يتم تسخين الفرن عند درجة حرارة 180 مئوية.

2. ضعي بشر البرتقال وعصير البرتقال والزيت والسكر في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطيها حتى تمام التجانس.

3. أضيفي البيض، والفانيليا، والخل، وأعيدي الخلط حتى تحصلي على مزيج كريمي.

4. في وعاء عميق ضعي المكونات الجافة من الدقيق والبيكينج باودر والملح واخلطيها معا.

5. اسكبي خليط البرتقال فوق خليط الدقيق، وقلبي بملعقة كبيرة حتى تحصلي على خليط متجانس.

6. ادهني صينية فرن بالزيت، وانثريها بالقليل من الدقيق، وافرديه على جوانب الصينية، واسكبي مزيج الكيك بها.

7. اسكبي مزيج الكيك في الصينية.

8. ادخلي الصينية الفرن حوالي 35 دقيقة حتى ينضج الكيك تماما.

9. اخرجي صينية كيك البرتقال من الفرن، واتركيها جانبا حتى تبرد، ثم قطعيها وقدميها.