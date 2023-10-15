هذا ما يحدث للكوليسترول في جسمك عند شرب عصير القصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول هو مادة دهنية طبيعية موجودة في كل خلية في الجسم، وهو ضروري لإنتاج الهرمونات والفيتامينات وبعض المركبات الأخرى.

ومع ذلك، ارتفاع مستويات الكوليسترول عاملًا خطرًا للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وهناك عديد من الطرق لخفض مستويات الكوليسترول، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

لكن، هل تعلم ما تأثير شرب عصير القصب على مستويات الكوليسترول؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ذكرته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

قالت أخصائية التغذية العلاجية: "يساعد شرب عصير القصب في خفض مستويات الكوليسترول الضار، نظرًا لاحتوائه على نسبة من الدهون الصحية".

وتابعت: "كما أنه يحتوي أيضًا على كمية وفيرة من البوتاسيوم، ما يساعد على طرد الصوديوم من الجسم، وبالتالي خفض ضغط الدم، وتقليل الدهون الضارة، وخفض الكوليسترول المرتفع".

وذكرت عدة فوائد أخرى لعصير القصب، منها:

- يعمل عصير القصب كمدر للبول، لذا فهو يساعد على علاج التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى.

- يساهم على مقاومة التعب، نظرا لاحتوائه على الكربوهيدرات والبروتين والحديد والبوتاسيوم.

- يحتوي أيضًا على المعادن التي تساعد على منع تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

- يساعد على تطهير الجسم من السموم الضارة.

بفضل احتوائه على نسبة من الحديد، لذا فإن تناوله يساعد على علاج الأنيميا وفقر الدم.

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