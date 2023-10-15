رجل لم يغادر منزله منذ 55 عاما والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعيش رجل إفريقي من رواندا، ويبلغ من العمر 71 عاما، في منزل منعزل محاط بسياج منذ أكثر من نصف قرن، معتقدا أن قربه من النساء يخيفه.

كان كاليتكس نزامويتا في السادسة عشرة من عمره فقط عندما قرر أن خوفه من النساء أكبر من أن يتحمله، لم يكن يستطيع تحمل التواجد حول أفراد من الجنس الآخر، ناهيك عن التحدث معهم، لذلك قام ببناء سياج خشبي حول منزله المتواضع ولم يخرج من المنزل منذ ذلك الحين.

وبدلاً من تجنبه، كانت النساء في مجتمع نزامويتا يعتنون به دائمًا، ويرمون كل أنواع الأشياء مثل الطعام والملابس في فناء منزله المغلق. على الرغم من أنه لا يفتح لهم الباب أبدًا، إلا أنه يستخدم الأشياء التي يقدمونها له، وفقا لموقع أوديتي سنترال.

وقالت إحدى النساء: "الغريب، على الرغم من أنه يخشى النساء، إلا أننا نحن من نساعده في الحصول على الطعام وبعض الأشياء التي يحتاجها، عندما تحاول مساعدته، فهو لا يريد أن نقترب منه أو نتحدث معه، وبدلاً من ذلك، نعطيه الأشياء عن طريق رميها في منزله، ثم يأتي ويلتقطها. لا يسمح لنا بالاقتراب منه، لكنه لا يزال يأخذ ما نقدمه من مسافة بعيدة".

على الرغم من أنه لم يتم تشخيص حالته فعليًا، يُعتقد أن كاليتكسي نزامويتا يعاني من رهاب الأجانب، وهي حالة نادرة جدًا توصف بأنها "خوف مرضي وغير عقلاني من النساء.

وقال الرجل البالغ من العمر 71 عاما: "لا أريد النساء من حولي لأنهن يخيفنني، أقفل على نفسي هنا وأحيط منزلي بسياج لضمان عدم اقتراب النساء مني".

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