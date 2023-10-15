4 أعراض غير شهيرة تنذر بإصابتك بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تتجاهل أغلب السيدات علامات المرض الطفيفة التي يمكن أن تظهر عليهن من الحين للآخر، ولا يعلمن أنها من الممكن أن تكون علامات أولية للإصابة بمرض خطير كسرطان الثدي.

لذلك نقدم لكم علامات غير شهيرة يمكن أن تصيب النساء لتنذرهم بإصابتهم بسرطان الثدي، وفقا لموقع "Mayo Clinic".

- تغيير في لون الثدي، يصبح لونه مائل للوردي أو بنفسجي.

- ظهور كدمات طفيفة في الثدي.

- تسطح الحلمة، أو انغماسها بعض الشئ.

الشعور بدفء غير عادي في الثدي المصاب.

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