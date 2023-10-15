6 صيحات فساتين زفاف لفتتنا من أسبوع نيويورك لخريف 2024

كشفت دور الأزياء العالمية المتخصصة في صناعة أزياء العرائس عن مجموعاتها الجديدة من فساتين الزفاف خلال أسبوع نيويورك، وبمتابعة العروض الأولى أصبحنا على دراية كاملة بأبرز الصيحات التي ستحقق رواجًا في خريف 2024، وكان للإبداعات اللبنانية حضوراً لا يمكن تجاهله، كوني أول من يشاهد أحدث الموديلات لعلها تكون بمثابة الدليل الذي يساعدك في اختيار فستان زفافك.

1- الفيونكات لا تزال تزين فساتين الزفاف

لا تزال الفيونكات على اختلاف أحجامها تزين فساتين الزفاف، الصيحة الأبرز في 2023، وظفتها دور الأزياء بطرق رائعة لتزيين فساتين خريف 2024، من جهتنا أحببنا الفستان المنفوش محدد الخصر المصمم بتوب مزين بالدانتيل وفيونكة كبيرة على الصدر والذي حمل توقيع المصممة اللبنانية ريم عكرا Reem Acra، ويناسب العروس صاحبة جسم الكمثرى حيث تساهم الفيونكة في إكساب الصدر النحيل عرض أكبر، وتخفي التنورة المنفوشة الجزء السفلي الممتلئ من الجسم.

2- التطريز البارز يزين فساتين زفاف 2024

بمتابعة مجموعات خريف 2024 لاحظنا سيطرة التطريزات البارزة على أغلب فساتين الزفاف، حتى أنها غطت تصاميم كاملة، كما في الفستان المصمم بقصة حورية البحر Mermaid Dress ومزود بتنورة خلفية ومميز بأكمامه الطويلة والقبة الـ Heart Neck من توقيع ماركة آن بارج Anne Barge، ونرشحه للعروس النحيفة صاحبة القامة القصيرة.

3- رهافة الدانتيل تطغى على فساتين الزفاف

يبدو أن الدانتيل سيكون نجم 2024 حيث ازدانت به أغلب الفساتين التي رأيناها حتى الآن خلال أسبوع نيويورك للعرائس، وقدم المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad واحد من أجمل الموديلات حيث تميز بالتنورة الإمبراطورية عالية الخصر وفتحة الصدر الـ Heart Neck والأكمام الطويلة المصممة من الدانتيل، كما زين الدانتيل أطراف الطرحة الطويلة، نرشح هذا الفستان للعروس النحيفة، أو التي ترغب في إخفاء البطن، فالخصر العالي سيخفي عيوب الجسم.

4- الكشاكش نجمة أسبوع نيويورك للعرائس

سادت موضة الكشاكش على منصات عروض أسبوع نيويورك للعرائس، حتى أنها زينت فساتين كاملة، ولفتنا الفستان المصمم بتنورة ضخمة مزينة بالكشاكش ومطرز باللؤلؤ المتناثر على الصدر والأكمام الطويلة الشفافة من مجموعة ماركة إينس دي سانتو Ines Di Santo، هذا التصميم مزدحم التفاصيل يناسب العروس النحيفة.

5- أكمام الجرس تعود في خريف 2024

بخلاف الأكمام المنفوخة، يبدو أن أكمام الجرس Bell Sleeves ستسجل عودة قوية في خريف 2024، وجدنا لدى ماركة جيني يو Jenny Yoo فستان ساتان سادة محدد للقامة ويتسع تدريجيًا من عند الركبة ومصمم بفتحة صدر مربعة وأكمام الجرس المتطايرة، نرشح هذا التصميم للعروس صاحبة جسم الساعة الرملية لأنه يبرز إنحناءات الجسم والخصر النحيل، كما يناسب العروس القصيرة.

6- فساتين الزفاف المصممة بياقات عالية

يبدو أن فساتين الزفاف المصممة بياقات عالية ستحتل مكانة بارزة ضمن لائحة صيحات خريف 2024، بعدما اجتاحت المجموعات التي رأيناها خلال أسبوع نيويورك، تألقت عارضة ماركة نادية مانجاريز Nadia Manjarrez بفستان فائق الأناقة تميز بقصته المنسدلة في نعومة على الجسم والياقة والأكمام الدانتيل، يناسب هذا الموديل العروس القصيرة، فقط تجنبيه في حال كنتِ ترغبين في فستان ينحف الصدر لأن القبة المربعة مع الدانتيل سيزيد من مشكلتك.

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