الامارات | مبدع إماراتي متعدد المواهب.. شخصية العام في «دبي لمسرح الشباب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن منح المخرج والمؤلف المسرحي جمال مطر لقب «شخصية العام المسرحية» للنسخة الـ14 من مهرجان دبي لمسرح الشباب، التي ستنظم خلال الفترة من 21 إلى 28 الجاري.

ويأتي اختيار مطر، المبدع المتعدد المواهب «تكريماً لعطائه ومسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات، وتقديراً لمساهمته في الارتقاء بالحركة المسرحية المحلية، إلى جانب عمله في القطاع الإعلامي».

ويشارك في النسخة الـ14 من مهرجان دبي لمسرح الشباب ست فرق محلية، إذ يعد الحدث منصة مثالية تهدف إلى الارتقاء بالحركة المسرحية المحلية وتطويرها، عبر اكتشاف أصحاب المواهب، وتنميتهم، وصقل خبراتهم، وتمكينهم من التعبير عن أفكارهم ورؤاهم الإبداعية لإثراء المسرح الإماراتي، ورفع مستوى الذائقة الفنية والجمالية للمجتمع.

وأعلنت «دبي للثقافة» عن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان الذي ستنظم فعالياته على مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وستتولى لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج والكاتب ناجي الحاي، وتضم كلاً من الفنان والمخرج والمؤلف مرعي الحليان، والفنان والمخرج والمؤلف محمد سعيد السلطي، مهمة تقييم العروض المسرحية التي ستتنافس على مجموعة من الجوائز، ومن بينها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وغيرها.

من جانبها، أكدت مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، فاطمة الجلاف، أن «تكريم المبدعين والاحتفاء بهم يأتي ضمن التزامات الهيئة تجاه الرموز الأدبية والفنية المحلية، وتعريف المجتمع بجهودهم في تعزيز المشهد المسرحي والفني الإماراتي، وإثراء الحراك الإبداعي الذي تشهده الدولة».

وأضافت: «يمتاز المخرج والمؤلف جمال مطر بأسلوبه الخاص، وبقدرته على الجمع بين مجالات التمثيل والإخراج والتأليف المسرحي والأدبي، إلى جانب عمله في القطاع الإعلامي، وهو ما يعكس أهمية تجربته وموهبته وما يمتلكه من خبرة عالية في هذه المجالات».

ونوهت الجلاف بالأسماء التي تضمها لجنة تحكيم المهرجان، مشيرة إلى أن الحركة المسرحية المحلية تمتاز بتنوعها، وبامتلاكها مجموعة واسعة من الأسماء اللامعة التي نجحت في رفد المسرح بأعمال وأفكار نوعية أسهمت في الارتقاء به.

وعبّرت عن اعتزازها بأعضاء لجنة التحكيم، الذين سبق لهم تسيّد منصات التتويج المحلية والعربية عبر أعمالهم المسرحية التي كشفوا من خلالها عن إبداعاتهم في التمثيل والإخراج والتأليف.

صاحب جوائز

شارك المبدع متعدد المواهب جمال مطر - «شخصية العام المسرحية» للنسخة الـ14 من مهرجان دبي لمسرح الشباب - في الكثير من المهرجانات المسرحية والتلفزيونية داخل الدولة وخارجها، وتوج بالعديد من الجوائز في المسرح والتلفزيون.

كما قدم خلال السنوات الماضية مجموعة من الإصدارات، من بينها: ديوان «نحب الملح أكثر» (2002)، ومجموعة المسرحيات «جميلة» (2000 – 2011)، ورواية «كلب» (2018) ورواية «ربيع الغابة» (2021)، وغيرهما.

• 6 فرق محلية تشارك في النسخة الـ14 من المهرجان.