5 أطعمة تزيد وزن الجنين.. تناوليها بانتظام خلال فترة الحمل

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحسين صحة الجنين وزيادة وزنه من أهم الأشياء التي تحرص عليها السيدات خلال فترة الحمل، بما يضمن لها ولادة الجنين سليمًا معافى وبوزن مثالي حتى لا يحتاج للبقاء في الحضانة، لذا يمكن الإشارة إلى عدة أطعمة تزيد وزن الجنين يجب على السيدات الحوامل تناولها.

أطعمة تزيد وزن الجنين

ووفقًا لِما أوضحه الدكتور مصطفى اللقاني، مدرس النساء والتوليد والحقن المجهري بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، خلال حديثه لـ«الوطن» فهناك عدة أطعمة تزيد وزن الجنين ويجب على السيدات تناولها خلال فترة الحمل، لافتًا إلى السيدات على مدار الـ9 أشهر وهي فترة الحمل يحتاجن إلى زيادة وزنهن بمقدار 12 كيلو جرام، بما يضمن تحسين صحة الجنين وزيادة وزنه.

وتأتي البروتينات في مقدمة أطعمة تزيد وزن الجنين، بحسب توضيح «اللقاني»، مثل البيض والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان؛ إذ أنها تلعب دورًا أساسيًا في منح الأم ما تحتاجه من بروتينات وعناصر هامة يحتاجها جسم الأم خلال فترة الحمل، بما ينعكس بصورة إيجابية على زيادة وزن الجنين وتحسين صحته.

فواكه تحتوي على فيتامين «C»

وفي سياق توضيح أطعمة تزيد وزن الجنين، يجب على السيدات خلال فترة الحمل تناول الفواكه التي تحتوي على كمية جيدة من فيتامين «C»، مثل البرتقال والخوخ والموز واليوسفي، كون فيتامين «C» يسهم في تعزيز جهاز المناعة، وهو خط الدفاع الأول في الجسم للتصدي للفيروسات والبكتيريا الضارة التي تهاجم الجسم من وقت لآخر، وبالتالي تقليل فرص إصابة الأم بعدوى خلال فترة الحمل، بما يحافظ على صحة الجنين ويحميه.

نصائح للأم خلال فترة الحمل

هناك عدة نصائح وإرشادات يجب على السيدات الانتباه لها جيدًا خلال فترة الحمل، منها:

- الحرص على إبقاء وجبة خفيفة دائماً في الحقيبة مثل البسكويت المقرمش.

- الابتعاد عن الروائح القوية، حيث تحفز الشعور بالغثيان.

- شرب الكثير من السوائل خاصة الماء، لتجنب الإصابة بالجفاف.

- عدم الجلوس لفترة طويلة، والتحرك من وقت لآخر لتحسين الدورة الدموية.

- التقليل من النشاط في الأشهر الأولى من الحمل.

- محاولة الاسترخاء قدر الإمكان عند انتهاء يوم العمل.

- رفع الرجل عن الأرض ومدها على كرسي كلما استطاعت الأم فعل ذلك لتخفيف الضغوطات التي يضعها الحمل على الجسم.

- أخذ استراحة عند صعود السلم وعند الشعور بالتعب.

- الذهاب إلى النوم باكراً، ومحاولة النوم مدة 7-9 ساعات كل ليلة ليحصل الجسم على الراحة الكافية.