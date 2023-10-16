معلومات عن صاحبة القصة الحقيقية لمسلسل «تحت الوصاية».. مفاجأة حول هويتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لايزال مسلسل «تحت الوصاية» يحقق العديد من الإشادات الجماهيرية، بعدما عُرض بالموسم الرمضاني السابق، إذ ناقش أزمة قانون الوصاية، ومعاناة السيدات الأرامل عقب وفاة أزواجهن، وكيف تُسلب حقوقهن من قِبل أهل الزوج.

الكثير من السيدات اللاتي وقعت تحت وطأة الظلم، ربما وجدن أنفسهن في القصة التي أبدعت الفنانة منى زكي خلال تجسيدها، إلا إن القصة الحقيقية ربما كانت نقطة الألم التي خرج منها كل هذا الإبداع في السيناريو والكتابة.

إذ كشفت المؤلفة شيرين دياب، مؤلفة العمل، عن سر تقديمها مسلسل «تحت الوصاية» الذى عرض فى رمضان الماضى وقامت ببطولته الفنانة منى زكي، خلال برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى، موضحة إنها مرت بكل التفاصيل والموقف الصعبة التى مرت بها بطلة المسلسل بعد وفاة زوجها.

وأضافت شيرين دياب: المشاهد التي أظهرت الأم وهى ليس لديها أي حق في التصرف بحقوق أولادها كانت مستوحاة من قصتى الحقيقية والمواقف التي مررت بها مثل موقف البنك، وصدمتي بعدم الأحقية في التصرف بحق أولادي.

وعلى الفور عاد البحث عن العمل الذي يحمل العديد من الرسائل الضمنية، بل وصاحبته الحقيقية.

من هي المؤلفة شيرين دياب صاحبة القصة الحقيقية؟

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن شيرين دياب، صاحبة القصة الحقيقية لمسلسل تحت الوصاية.

- كاتبة سيناريو مصرية.

- من مواليد محافظة الإسماعيلية.

- تخرجت شيرين دياب في كلية التجارة.

- أكلمت دراساتها في الفنون الجميلة بالقاهرة.

- عملت 4 سنوات في مجال تصميم الحُلي

- شاركت مع شقيقها، مع محمد وخالد دياب، كتبت مسلسل (خطوات الشيطان) الجزء الأول والثاني.

- شاركت في فيلم الجزيرة 2.

- أكدت أن مشاركتها في مسلسل تحت الوصاية، هو نقل تجربتها الشخصية ومعاناتها عقب وفاة زوجها.

مسلسل تحت الوصاية

الجدير بالذكر أن مسلسل تحت الوصاية، كُرم من المجلس القومي للمرأة ضمن قائمة كبيرة لتكريم أبطال أعمال الدراما الرمضانية الداعمة للمرأة لعام 2023.

ومسلسل تحت الوصاية من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكي، محمد دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد