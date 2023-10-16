حمزة الغزالي نجم «ذا فويس كيدز» يتلو القرآن أمام قصف قوات الاحتلال.. وقف صامدا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الصمود والقوة التامين ظهر بهما نجم «ذا فويس كيدز» حمزة الغزالي في مشهد مؤثر وهو يتلو آيات من الذكر الحكيم، وذلك خلال استمرار عمليات قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وسرعان ما لقى تفاعل الآلاف من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي معه.

تفاصيل تلاوة حمزة الغزالي للقرآن خلال القصف

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره الفلسطيني حمزة الغزالي، أحد نجوم برنامج المنافسات الغنائي «ذا فويس كيدز»، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لحظة تلاوته لآيات كريمة من سورة البقرة، في قوله تعالى: «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».

وخلال الفيديو ظهر «الغزالي» وهو يقف أمام أحد النوافذ، وبينما يرى ويسمع ضربات قصف جيش الاحتلال أمامه، إلا أنه لم يهتز واستمر في تلاوة القرآن بصوته العذب.

تفاعل واسع مع حمزة الغزالي نجم ذا فويس كيدز

وسرعان ما لاقى الفيديو تفاعل العديد من متابعي الفلسطيني حمزة الغزالي معه، فجاء من بين التعليقات، «قلوبنا معكم»، «وبشر الصابرين»، «ربنا يحميك أنت وأهل فلسطين».

من هو حمزة الغزالي؟

وخلال التقرير الآتي، نستعرض أبرز المعلومات عن الفلسطيني حمزة الغزالي، وفق حسابه الرسمي على منصة «إنستجرام».

• أحد الأطفال الذين شاركوا في برنامج المنافسات الغنائي «ذا فويس كيدز» قبل أعوام قليلة.

• يبلغ حمزة الغزالي من العمر 17 عامًا، فهو من مواليد شهر مارس عام 2006.

• يقطن بمدينة غزة الفلسطينية.

• الطفل حمزة الغزالي من مصابي مرض السكري، ويحاول تقديم الفيديوهات الخاصة بالتوعية من هذا المرض المزمن.

• يتمتع بموهبة جذابة وصوت عذب.

• قدم خلال مشاركته في برنامج «ذا فويس كيدز» كليب غنائي بعنوان «أتى رمضان».

• يحرص حمزة الغزالي على تلاوة القرآن في عدد من مقاطع الفيديو التي ينشرها عبر حسابه بـ«انستجرام».

• يشارك في تقديم العديد من الحفلات والمناسبات الثقافية بـ فلسطين.

• قدم عدد من الأغنيات التراثية الشهيرة خلال مشاركته بـ«ذا فويس كيدز»، من أبرزها أغنية «أهو ده اللي صار».

• يتابعه عبر حسابه على «إنستجرام»، ما يقرب من 37 ألف شخص.