في اليوم العالمي للتغذية.. أكلات شعبية تنهي معاناة مرضى النحافة

القاهرة - سمر حسين - صحة

في مثل هذا اليوم من كل عام، يحتفل العالم بيومه العالمي للتغذية، بهدف تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجوع والفقر وسوء التغذية، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، أن يكون الاحتفال في السادس عشر من أكتوبر، لذا نستعرض أبرز الأكلات الشعبية الغنية بالفوائد، وذات سعرات حرارية عالية، ما يعود بالنفع الكبير على مرضى النحافة.

فوائد الفول

أكلات شعبية عديدة تحتوي على سعرات حرارية عالية، ولها فوائد عديدة، منها «الفول»، إذ أنه غني بعنصري البوتاسيوم والماغنيسيوم، ويساعد على استرخاء الأوعية الدموية، كما أنه قد يساهم في الحد من ارتفاع الكوليسترول، والحد من ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما روته الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية العلاجية.

يحتوي الفول أيضا على الألياف الذائبة، التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانوا من ارتفاع نسبة الكوليسترول تناوله.

فوائد الطعمية

الطعمية من ضمن الأكلات الشعبية التي تحتوي على سعرات حرارية عالية ولها فوائد عديدة «الطعمية»، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والمعان، مثل الحديد، الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية، والوقاية من الأنيميا، كما أن يتم إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تقوم بنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وتحميه من أن يكون عرضه لمرض فقر الدم.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أنه من ضمن الأكلات الشعبية التي تحتوي على سعرات حرارية عالية «الحلاوة الطحينية»، لأنها غنية بالكالسيوم، وفيها نسبة من الكالسيوم النباتي، ومصدر جيد للطاقة أيضا، كما أنها تساعد على زيادة الوزن، لكن على الرغم من ذلك يجب على مرضى السكر والسمنة عدم الإفراط فيها، لتجنب حدوث أي مخاطر.

البلح بالسمنة من الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية، وتعد مصدر مفيد للطاقة، لأنه غني بالحديد، كما أن جاءت من ضمن الأكلات الشعبية التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، كما أن لها فوائد عديدة «المفتقة»، إذ تساعد على زيادة الوزن بالنسبة لمرضى النحافة.

أطعمة تحتوي على سعرات حرارية عالية

ومن الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية «التمر» إذ يحتوي كل 100 جرام منه على 282 سعرة حرارية، كما أن كل 100 جرام من الأفوكادو يحتوي على 160 سعرة حرارية، ويعد الأفوكادو غني بالفيتامينات والدهون الصحية والمعادن، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك»، كما أن زبدة الفول السوداني تحتوي على سعرات حرارية عالية، إذ يحتوي كل 100 جرام منها على 589 سعرة حرارية، وتمتاز بأنها غنية بالبروتينات، والفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة.