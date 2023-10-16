دراسة تحذر السيدات من سرطان الرحم بسبب منتجات فرد الشعر.. ما علاقة لون البشرة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإقبال الواسع على منتجات فرد الشعر في مراكز التجميل، مثل البروتين والكيراتين ومواد ترميم الشعر وغيرها، رغبة من الفتيات والسيدات في الحصول على شعر أملس وناعم، قد يكون مؤشرا خطيرا، خاصة بعدما ربطت عديد من الدراسات إلى وجود علاقة بين هذه المنتجات، والإصابة بسرطان الرحم.

تحذيرات من منتجات تمليس الشعر

رسالة تحذيرية أطلقتها القناة الإخبارية الأمريكية «إيه بي سي» للسيدات والفتيات، بشأن اللجوء لمنتجات فرد الشعر، بعدما ظهرت نتائج دراسة علمية حديثة، تؤكد أن المواد الكيميائية التي تساعد على فرد الشعر، قد تكون مرتبطة بمخاطر الإصابة بسرطان الرحم، إذ أظهرت الدراسة الأمريكية أن النساء اللواتي يستخدمن منتجات تمليس الشعر الكيميائية، أصبحن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم، خاصة ذوي البشرة السمراء، كونهن يلجأن إلى منتجات فرد الشعر بصورة أكبر من غيرهن.

واكتشفت الدراسة، التي مولتها المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، أن النساء اللاتي أبلغن عن استخدامهن المتكرر لمنتجات تمليس الشعر، كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم في وقت لاحق، بأكثر من الضعف، مقارنة بالنساء اللاتي لم يستخدمن المنتجات، لكن لم يكن هناك أدلة كافية لإثبات أن مكواة فرد الشعر هي التي تسببت في الإصابة بالسرطان.

وما يزال هذا السرطان نادرًا نسبيًا بشكل عام، ويمثل حوالي 3% من جميع الحالات المرضية، لكنه أكثر أنواع السرطانات النسائية شيوعًا في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الذي أشار إلى أن السرطان الذي يبدأ في الانتشار بداية من الرحم لدى السيدات اللاتي لديهن رحم، يزداد خطورته مع التقدم بالعمر، خاصة أثناء وبعد انقطاع الطمث.

معدل إصابة السيدات بسرطان الرحم يكون 1.64% النساء اللاتي لم يستخدمن أدوات فرد الشعر مطلقًا، ويرتفع لنسبة 4.05% للسيدات اللاتي يستخدمن منتجات فرد الشعر بصورة متكررة، بحسب ما أكدت الدكتورة ألكسندرا وايت رئيسة الفريق البحثي للدراسة التي نشرت بمجلة المعاهد الوطنية للصحة.

وفقا للدراسة، التي شملت أكثر من 33 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 35 و74 عاما، فإنه قد تكون النساء صاحبات البشرة السمراء أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الرحم، بسبب منتجات فرد الشعر، ليس بسبب عرقهن، لكن بسبب ارتفاع معدل استخدامهن لتلك المنتجات، إذ أن حوالي 60% من النساء في الدراسة، اللاتي أبلغن عن استخدام منتجات فرد الشعر الكيميائية، كن من السيدات من ذوي البشرة السمراء.

السيدات من ذوي البشرة السمراء يستخدمن منتجات تمليس الشعر أو فرده بشكل متكرر ويميلن إلى البدء في استخدامها في سن مبكرة، مقارنة بالأجناس والأعراق الأخرى، بحسب ما ذكر الدكتور تشي جونج تشانج، باحث بالدراسة، وأوضحت الدكتورة مادلين جينرز، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة، أن السيدات من ذوي البشرة السوداء يتضررن لاستخدام البرويتن ومنتجات فرد وتمليس الشعر وتنعيمه جزئيًا، وأنها دائما ما تنصح المرضى بالانتقال إلى الشعر الطبيعي وتجنب أدوات فرد الشعر والتجعيد.

مخاطر أخرى لمنتجات فرد وتمليس الشعر، كونها لا تخضع لرقابة صارمة ولا يُطلب منها حتى إدراج جميع المكونات التي تلامس الشعر، فهي مادة كيميائية قاسية، يمكن أن تسبب آفات وحروق في فروة الرأس، كما أن تغلغل هذه المواد الكيميائية بكميات كبيرة وامتصاصها من فروة الرأس، يضاعف من خطورتها.

وبعد انقطاع الطمث تزداد فرصة الإصابة بسرطان الرحم بنسبة 50% لدى من استخدمن منتجات تمليس الشعر أكثر من مرتين في السنة لمدة 5 سنوات، بحسب نتائج الدراسة الأمريكية، ووفقا لـ«هيلث داي»، حذّرت الدكتورة كيمبرلي برتراند مؤلفة الدراسة من جامعة بوسطن، من ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرحم العدواني، وكذلك الوفاة بسببه إلى الضعف، إذا تم استخدام هذه المواد الكيميائية بكثافة.

ولم تحدد الدراسة أسماء المنتجات التي تسبب ذلك، فقد سأل الباحثون نحو 45 ألف امرأة عن معدل استخدامهن لمرطبات الشعر الكيميائية، ولم يكن لدى أي منهن تاريخ سابق للإصابة بالسرطان.

مخاطر «الفورمالين» بمنتجات فرد الشعر

أكدت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بكلية طب بنها، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مادة «الفورمالين» الموجودة في منتجات فرد وتمليس الشعر، هي المسؤولة عن الإصابة بالسرطان، في حال زاد تركيزها داخل الجسم نتيجة امتصاصها عن طريق الجلد، موضحة أن منتجات فرد وتمليس الشعر تعمل على تكسير الروابط الطبيعة في ساق الشعر، ما يؤدي إلى ضعفها وتقصفها، خصوصا مع تكرار الاستخدام، ويسبب أيضا التهابا في فروة الرأس وجذر الشعر، وهو ما ينتج عنه تلف دائم في بصيلات الشعر، وعدم نموه مرة أخرى، محذرة من استخدامها على الشعر لما لها من مخاطر متعددة.