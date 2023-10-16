الامارات | راقصة تسرق سيارة للذهاب بها إلى مقابلة عمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة أن امرأة من ولاية إنديانا تعمل في مجال الرقص سرقت سيارة من وكالة سيارات لتقودها إلى مجينة أخرى لإجراء مقابلة عمل.

ووفقًا لوثائق المحكمة، فإن كاسيا شيلتون، البالغة من العمر 20 عامًا، من مدينة مونسي، "تصرفت كما لو أن الأمر برمته كان مزحة" و"لم تفهم سبب اعتقالها" بعد أن تعقبتها الشرطة واستجوبتها بشأن " السيارة المسروقة".

وعلمت الشرطة بالسرقة يوم الاثنين، بعد أن اتصل موظف في وكالة مونسي للسيارات للإبلاغ عن سرقة سيارة كيا أوبتيما من موقف السيارات.

وأخبر الموظف الضباط أن شيلتون جاءت إلى الوكالة وطلبت إلقاء نظرة على السيارة. وفيما كان الموظف يجهز السيارة لاختبار القيادة، بدأ الهاتف يرن،فا استغلت شيلتون الام وقادت السيارة بعيدا.

وبحسب ما ذكرت "فوكس نيوز" استخدمت الشرطة كاميرات المراقبة لتتبع السيارة المسروقة ورصدتها متجهة جنوبًا نحو إنديانابوليس ثم عادت بعد ذلك إلى مونسي. وربطت الشرطة بين شيلتون وسرقة السيارة لأنها ملأت نموذجًا على موقع الوكالة لشراء سيارة أخرى قبل سرقة السيارة الثانية.

وذهب الضباط إلى منزل شيلتون حيث كذبت في البداية بشأن هويتها، لكنها لاحقا اعترفت بسرقة السيارة بعد أن أبلغتها الشرطة أنهم يعرفون من هي وماذا فعلت.

وأخبرت شيلتون الشرطة أنها سرقت السيارة لأنها كانت بحاجة للقيادة إلى إنديانابوليس لإجراء مقابلة عمل كراقصة، و"لم تفهم ما هو الأمر المهم، لأنها أعادت السيارة لاحقًا".

وبالفعل أعادت المرأة السيارة عن طريق تركها في ساحة انتظار السيارات في مركز تجاري يقع بجوار الوكيل الذي أخذتها منه - وتركت المفاتيح فيها، حسبما ورد في وثائق المحكمة.

وبحسب المحقق الذي أجرى المقابلة معها، فإن شيلتون "لم تفهم سبب اعتقالها لأنها لم تعد تملك السيارة".

تم القبض على شيلتون بتهم أولية تتعلق بسرقة السيارات وخداع الهوية، وكلاهما جنايات، حيث تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين ونصف في حالة إدانتها.