بعد سن الـ 50.. عادات تحافظ على صحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - نصحت الدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية الروسية، باتباع النظام الغذائي المتوسطي وممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على صحة القلب.

وتقول الطبيبة في حديث لـ جازيتا رو: "يمكن ممارسة التمارين الهوائية Aerobic exercise مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات لمدة 30-60 دقيقة يوميا ولمدة خمسة أيام على الأقل أسبوعيا. المهم هو الحركة والتقليل من فترات الجلوس والخمول البدني. كما يجب ألا ننسى التجوال في الهواء الطلق".

وتلفت الطبيبة الانتباه إلى دور النظام الغذائي الصحي. وتنصح باتباع النظام الغذائي لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، والتقليل من تناول الدهون المشبعة واستبدالها بالدهون غير المشبعة، والإكثار من تناول المواد الغذائية النباتية الغنية بالألياف الغذائية، وكذلك تناول الأسماك الدهنية على الأقل مرة في الأسبوع والتقليل من استهلاك الملح والكربوهيدرات البسيطة.

وتنصح الطبيبة بالاقلاع عن التدخين أو تقليل عدد السجائر التي يدخنها الشخص يوميا.

وتقول: "من الضروري تعلم كيفية "الزفير" في المواقف العصيبة، وضرورة أخذ استراحة من العمل أو التحول إلى نشاط آخر. بالطبع، النوم الصحي مهم جدا، على ألا يقل عن سبع ساعات في اليوم - لأن الجسم يحتاج إلى وقت لاستعادة قواه. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي اهمال الفحوصات الطبية المنتظمة التي يجريها الأطباء، والتي تساعد على تحديد عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية والسيطرة عليها".