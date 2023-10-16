لن تتوقعها.. علامات إذا ظهروا عليك دليل على سرطان الشرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك بطريقة غير متوقعة عليك الانتباه لها وعدم تجاهلها، لأنها يمكن أن تكون سابق إنذار لسرطان الشرج.

كما يعرف سرطان الشرج بأنه نوعًا غير شائع من السرطان يصيب القناة الشرجية، وهي عبارة عن أنبوب قصير يقع في نهاية المستقيم، يخرج من خلالها البراز إلى خارج الجسم.

ويمكن أن يسبب سرطان الشرج علامات وأعراض، كنزيف المستقيم والألم الشرجي، وفقًا لما جاء في "مايو كلينك" المعني بالصحة.

أسباب سرطان الشرج

يمكن أن يرتبط سرطان الشرج ارتباطًا وثيقًا بعدوى منقولة جنسيًّا تسمى فيروس الورم الحليمي البشري. ل سرطان الشرج عندما تحول طفرة جينية الخلايا الطبيعية والسليمة إلى خلايا شاذة، وتنمو الخلايا السليمة وتنقسم بمعدل محدد وتموت في وقت محدد.

كما تنمو الخلايا الشاذة وتنقسم بمعدل خارج عن السيطرة ولا تموت، تُكون الخلايا الشاذة المتراكمة كتلة (ورم)، تغزو في الأنسجة القريبة ويمكن أن تنفصل عن الورم الأولي لتنتشر في أماكن أخرى في الجسد.

بالإضافة إلى أن سرطان الشرج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدوى منقولة جنسيا تسمى فيروس الورم الحليمي البشري.

الأعراض

- نزيفًا من الشرج أو المستقي.

- الشعور بالألم في منطقة الشر.

وهناك علامات أكثر شيوعًا تتمثل في ما يلي:

وجود كتلة أو نتوء في قناة الشرج.

الإصابة بحكة في منطقة الشرج.

حرقان في منطقة الشرج.

وجود دم أحمر مع البراز.

ظهور دم لازج بشكل كثيف من فتحة الشرج

عوامل الخطر

１- كبر السن.

２- ممارسة العلاقة الحميمة من فتحة الشرج.

３- تعدد العلاقات الحميمة مع أكثر من شريك.

４- التدخين.

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