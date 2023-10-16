تناول شاي الكركم لمدة أسبوعين.. وشاهد ما يحدث لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شاي الكركم أحد المشروبات الصحية المفضلة لدى كثير من الأشخاص، وذلك لما له من فوائد لصحة الجسم.

لكن، على تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول شاي الكركم لمدة أسبوعين؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقا لموقع "Style craze".

- محاربة الالتهابات

يساعد احتوائه على كمية عالية من الكركمين في محاربة التهاب المفاصل وعلاج النقرس.

- خفض نسبة السكر بالدم

يساهم استهلاكه أيضا في ضبط مستويات السكر بالدم، نظرا لأنه غني بالكركمين.

- تعزيز صحة الدماغ

يساهم في تحسين الذاكرة والتقلبات المزاجية، فضلا عن تقليل خطر الإصابة بالتهاب الدماغ والاكتئاب.

- تقوية المناعة

تساعد خصائص الكركم المضادة للالتهاب في تقوية الجهاز المناعي على محاربة العدوي.

- دعم صحة القلب

كما تلعب مضادات الأكسدة الموجودة به في خطر الإصابة بفشل وتسمم القلب.

- إنقاص الوزن

يعمل الكركمين الموجود به على تقليل نسبة الدهون في الجسم، وبالتالي إنقاص الوزن.

- تحسين جودة النوم

يساهم شرب كوب من شاي الكركم في تحسين جودة النوم، ومنع القلق.

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