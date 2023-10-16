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مأساة طفلة فلسطينية نجت من الموت بأعجوبة.. جسد أمها حماها من القصف

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طفلة فلسطينية

مشهد تنفطر له القلوب لطفلة لم تتجاوز العامين، ظلت في حضن أمها تحت الأنقاض لساعات طويلة، ليستشهد جميع أفراد أسرتها، ويكتب لها القدر حياة جديدة، لتصبح الناجية الوحيدة من تحت الركام، لتنتشلها إحدى الأيادي سريعا وتَهب لها حياة جديدة.

نجاة الطفلة من الموت 

مشهد مأساوي التقطته عدسة المصور الفلسطيني، على إسماعيل أبو هربيد، لطفلة بعمر عام ونصف يحملها أحد الأشخاص بعد استشهاد جميع أسرتها بحسب حديثه لـ«الوطن».

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لحظات أليمة عاشتها الطفلة 

وقال «أبوهربيد»، إن الطفلة عاشت لحظات أليمة بين الدفء والحنان، وهي تتشبث بأناملها الصغيرة في جسد أمها، لتحتمي به، «جسد أمها حماها من الموت، وهي الآن موجودة برفقة خالتها».

أما عن كواليس هذه اللحظات التي حدثت، أول أمس ليلا، أوضح «أبوهربيد»، أن الطفلة أنقذها أحد المواطنين من الموت فكانت ملفوفة في شاش وتسكن حضن أمها وعيناها تنبض بالحياة، لتتلقفها الأيادي وتهرول سريعا إلى أقرب مستشفى للحصول على العلاج اللازم.

لم تكن هذه الواقعة الوحيدة لاحتماء أطفال غزة بأجساد آباءهم، فقبل 23 عاما، حفر في أذهان مشهد الطفل محمد الدرة الذي احتمى بجسد والده من قصف الاحتلال، إلا إن استشهد الطفل الفلسطيني محمد الدرة في مطلع القرن الـ21، وتحديدًا في 30 سبتمبر عام 2000، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع انتفاضة الأقصى.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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