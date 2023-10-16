من هي مها فتوني بعد غنائها مع أحمد سعد؟.. «لبنانية مش مصرية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهرة كبيرة حققتها المطربة مها فتوني في الغناء، إذ سجلت نجاحًا كبيرا، وعرفها الجمهور من نبرة صوتها المختلفة، وظهورها الأخير مع الفنان أحمد سعد في أغنيته «قلب صافي»، جعل الجميع يتطلع لمعرفة من هي، ونقدم لكم معلومات عنها خلال السطور التالية.

من هي مها فتوني بعد غنائها مع أحمد سعد؟

حمل اسم الفنانة مها فتوني رواجا واسعا في الوطن العربي جراء الأعمال المقدمة، نقدم لكم معلومات عنها، بحسب الموقع الرسمي لها، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:

- مها فتوني إحدى المغنيات العرب الشابات التي تحمل الجنسية اللبنانية.

- تدعى مها فتوني.

- وُلدت في يناير للعام 1987.

- تبلغ من العمر 36 عامًا.

- تحمل الجنسية اللبنانية.

- سبب الشهرة غناؤها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

- أعمال الفنانة مها فتوني أغنية «متقلقش» باللهجة المصرية.

- تميزت الفنانة مها فتوني بطابع الصوت الهادئ.

- قدمت مها فتوني عدة أغاني جعل لها قاعدة جماهيرية عريضة منها «الصبر جميل» و«أغنية حبيبي يا عين» وأغنية «ما بتعرف» و«ما بدك شي» وأغنية «نسيان» وأغنية «غرامي بساطة» وأغنية «أنا لمين» وأغنية «ع الحلوة».

دعم مها فتوني لفلسطين

- دعمت مها فتوني فلسطين وقطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، بمنشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بكلمات المواساة والحب، إذ عبرت: «بدي أقول إنه قلبنا معكم والله يرحم الشهداء»، وطلبت من الجميع الدعاء لهم.