خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة مصر والجزائر الودية.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواجه المنتخب المصري نظيره الجزائري، اليوم الإثنين، ضمن معسكر شهر أكتوبر استعدادا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد هزاع بن زايد.

وتذاع مباراة مصر ضد الجزائر عبر قناتي أبو ظبي الرياضية الإماراتية وأون تايم سبورت المصرية.

وفاز منتخب مصر على نظيره زامبيا يوم الخميس الماضي بهدف نظيف سجله حمدي فتحي، في أولى مباريات معسكر أكتوبر.

ويبحث البرتغالي روي فيتوريا، تحقيق الفوز الثاني خلال المعسكر الحالي مع المنتخب الوطني، في ظل مواجهة منافس صعب، ويمتلك لاعبين على مستوى عالي.

وفي هذا الصدد نستعرض توقعات الأبراج لمواجهة مصر والجزائر، وفقا لما ذكره خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح لـ"الخليج 365".

وتوقع "صبحي" أن يكون لاعبي منتخب مصر أكثر تركيزا وتوازنا طوال المبارة، بينما أداء نجوم منتخب الجزائر يغلب عليه الاستعلاء والخشونة المفرطة.

وأضاف في توقعاته: "ستكون مبارة حماسية يغلبها الاستحواذ من الجانبين".

وعن نتيجة المباراة، توقع صبحي: "النتيجة المتوقعة تعادل الفريقين أو فوز منتخب الجزائر".

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