ما هو الفسفور الأبيض والإسعافات الأولية عند استنشاقه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

عندما يتم استنشاق الفسفور الأبيض، فإنه يسبب أضرار خطيرة على الجسم، يتفاعل مع الماء الموجود في الجهاز التنفسي مكون حمض الفوسفوريك، وهي معلى الفورة تسبب تآكل الرئتين على الفور، وحروقاً في الجسم والشعب الهوائية.

بالإضافة لصعوبة التنفس وفشل الجهاز التنفسي فورا ويؤدي إلى فشل القلب والوفاة في الحال.

والفسفور الأبيض مادة كيميائية مصنوعة من صخور الفوسفات، وله قوام شمعي ورائحة تشبه رائحة الثوم، وقد يكون أبيض أو أصفر اللون، أو واضح (عديم اللون)، وفقًا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي.

الاستخدامات

يستخدم الفسفور الأبيض لصنع منتجات مثل رقائق الحاسوب، والسبائك المعدنية، والأسمدة، والطلاء المتوهج في الظلام، وسم الفئران، والألعاب النارية.

كما تستخدم بعض الشركات المصنعة والحكومات في صنع الذخيرة العسكرية، بما في ذلك القنابل.

كيف تعمل قنابل الفسفور الأبيض؟

قنابل الفسفور الأبيض هي أسلحة حارقة، وهذا يعني أنه إلى جانب قوتها التدميرية، يمكنها نشر النار.

ويمكن أن تنشر هذا الحريق على مساحة تصل إلى عدة مئات من المترات ويستمر الفوسفور في الاحتراق حتى يختفي بالكامل.

يمكن أن تسبب قنابل الفسفور الأبيض إصابات أكثر خطورة وأصعب في العلاج من الإصابات الناجمة عن القنابل التقليدية.

كيف تؤثر قنابل الفسفور الأبيض على البشر؟

يسبب الفوسفور الأبيض حروقاً مؤلمة جداً قد تكون من الدرجة الثانية، إلى الدرجة الثالثة (سمك الجلد الكامل)، وعادة ما يكون للحروق لون أصفر ورائحة تشبه رائحة الثوم، قد تلاحظ خروج دخان من الإصابة مع استمرار احتراق الفسفور الأبيض.

علاوة على ذلك، نظرًا لأن الفوسفور الأبيض يذوب بسهولة في الدهون، فإنه يتم امتصاصه بسهولة عبر الجلد وإلى الجسم، حيث يمكن أن يسبب أعراضًا خطيرة أخرى.

وفي الواقع فإن الحروق الناجمة عن الفسفور الأبيض على أقل من 10% من الجسم يمكن أن تؤدي إلى الوفاة بسبب الأضرار التي لحقت بالكلى والكبد والقلب .

العلامات والأعراض على ثلاث مراحل:

اضطرابًا في المعدة أو تأثيرات أخرى على أمعائك.

تدهور سريع لحالتك.

القيء.

تشنجات المعدة.

الكثير من الألم.

تلف الكبد.

تدمير الكليتين.

فشل القلب والأوعية الدموية.

تدمير الجهاز العصبي المركزي .

وفي حالة التعرض للفسفور الأبيض أو استنشاقه عليك اتباع التالي:

التوجه للرعاية الطبية على الفور.

حماية الجهاز التنفسي عن طريق وضع قطعة قماش على الأنف والفم.

الابتعاد عن مصدر التعرض فورا وعدم الاستنشاق.

عليك بخلع الملابس الملوثة في الحال.

عليك بغسل يديك ووجهك بالماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

عليك بتغطية الجزء المصاب بالحروق بقطعة من القماش نظيفة.

تناول الكثير من الماء والحليب.

اغسل المكان المصاب بالماء والصابون بشكل جيد.

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