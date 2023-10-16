علامات إذا ظهرت على الفخذين تكشف ارتفاع السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك من حين إلى آخر تكون مؤشراً على ارتفاع نسبة السكر بالجسم، لذا عليك الحذر وعدم التهاون بها، ومن ضمن تلك العلامات وجود وخز في الفخذين.

وداء السكري عبارة عن مجموعة من الأمراض التي تؤثر في كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم، والجلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

ويختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه، وهناك ما يعرف الاعتلال العصبي السكري، هو أحد أنواع تلف الأعصاب، ويُمكن أن يُصاحب داء السكري،

وقد يؤدي ارتفاع مستوى سكر الدم (الغلوكوز) إلى تلف الأعصاب في مختلف أعضاء الجسم، وغالبًا ما يتسبب الاعتلال العصبي السكري في تلف أعصاب الساقين والقدمين.

والاعتلال العصبي السكري هو مُضاعفة خطيرة لداء السكري، وقد يُصيب نحو 50% من الأشخاص المصابين بالسكري.

وغالبًا تستطيع الوقاية من الاعتلال العصبي السكري أو إبطاء تقدمه عن طريق التحكم في مستوى سكر الدم بانتظام واتباع نمط حياة صحي.

الأعراض

الشعور بالوخز أو الحرقان.

آلام حادة في الأطراف.

تقلصات مؤلمة في العضلات.

ضعف العضلات

حساسية شديدة للمس.

مشكلات حادة في القدم.

ألم شديد في الفخذين.

ظهور قروح والتهابات وتضرر المفاصل والعظام.

وهناك أعراض أكثر شيوعًا تتمثل في ما يلي:

ألمًا شديدًا في الوِرك.

تشنجات في الفخذ.

انكماشًا في عضلات الفخذ.

صعوبة في النهوض من وضعية الجلوس.

ألم في الجهة الأمامية من الفخذ.

متى يلزم الأمر زيارة الطبيب؟

في حال ظهور الأعراض التالية عليك التوجه للطبيب على الفور:

1- جرح أو تقرّح في القدم مصاب بالتهاب ولا يلتئم.

2- حرق أو وخز أو ضعف أو ألم في يديكَ أو قدميكَ يُؤثر في الأنشطة اليومية.

3- تغيرات في النوم.

4- تغيرات في الهضم، أو التبول.

5- التعرض الدوخة والإغماء.

اقرأ أيضًا:

"يمكن الخلط بينه وبين البرد".. علامات غير متوقعة لسرطان الدم

انتبه.. علامة يتجاهلها كثيرون تنذرك بحالة قلبية مميتة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي على الريق؟

تغيرات في لون البشرة.. احذر علامات غير شهيرة لارتفاع الكوليسترول

هل تناول السكريات يسبب مرض السكري؟- حسام موافي يكشف مفاجأة