سر الاحتفاظ بنكهة القهوة لفترة طويلة بعد شرائها... خزنيها في الفريزر

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المذاق الساحر لفنجان القهوة لدى محبي المشروب الأكثر شعبية بالعالم، مهدد بفقدان رونقه بسبب سوء التخزين، فحصول الكثير على الفنجان الصباحي رغبة بالانتعاش وتحسن المزاج وتحفيز الذاكرة قد يشوبه تغيرات في النكهة وهو ما يقابله عشاق القهوة بنوع من الإحباط، فكيف يمكن الاحتفاظ بمذاق القهوة كما هي بعد طحنها ولأطول فترة ممكنة.

نصيحة ذهبية

تباع القهوة إما طازجة، أو مطحونة، أو معلبة في أكياس حفظ، فالقليل من الأفراد يُمكنهم شراؤها خضراء لتحميصها وطحنها في المطبخ، لذا يشعر بعض الأفراد بتغير في مذاقها بعد مرور فترة من الوقت، والنصيحة الذهبية للخبراء، تتلخص بأن يتم شراء القهوة من المطاحن بكميات قليلة جدا، بحيث يتم استخدامها على مدار أيام قليلة، ثم معاودة الشراء وهكذا، وعدم الالتفات للعروض التي يتم تقديمها على العبوات الكبيرة من القهوة، كونها سيتغير مذاقها بمرور الوقت ولن يتم الاستفادة من الكميات الأخيرة بالعبوة.

3 مراحل يؤثرون على نكهة القهوة

تتعرض القهوة منذ حصادها إلى 3 مراحل تؤثر بقوة على نكهتها وهم: مستوى المطحنة والطحن، وأسلوب التخمير، ومتى تقوم بتخمير تلك البذور وتحويلها إلى شيء صالح للشرب، وفقا لبيتر جوليانو، كبير مسؤولي الأبحاث في جمعية القهوة المتخصصة، في حديثه لموقع gearpatrol، لافتا إلى أنه لا توجد طريقة مثالية وشاملة لوصف المُدة التي ستكون فيها القهوة مُفيدة، في الواقع، لأن هناك الكثير من المُتغيرات التي يجب أخذها في الاعتبار، لكن لا تزال هناك بعض الإرشادات العامة التي يمكن للجميع الاحتفاظ بها في عين الاعتبار.

كمْ من الوقت تستمر القهوة؟

شرب القهوة خلال أسبوعين من تحميصها هو الأفضل، بحسب ما أكد «جوليانو»، مشيرَا إلى أنه بمرور 3 أشهر، تصبح القهوة قديمة تماما، غير أن هذه الأرقام قد تتغير بشكل كبير اعتمادا على مواد التعبئة والتغليف والجو.

ما هي أفضل طريقة لحفظ القهوة المطحونة؟

التخزين في ظروف منزلية آمنة وملائمة، تجعل القهوة المطحونة محتفظة بمذاقها فترة طويلة، فعلى الرغم من أن المكان المخصص للقهوة للاحتفاظ بمذقها عبارة عن وضعها في علبة محكمة لا يدخلها الهواء ويتم وضعها بالثلاجة أو الفريزر، وفي حال تركها على رخام المطبخ، لابد أن تكون بدرجة حرارة الغرفة بعيدا عن الرطوبة وضوء الشمس المباشر والحرارة.

وفي حال إذا كانت القهوة موجودة في عبوات المحمصة المطحونة، فإنه يفضل ترك العبوة التي لم تفتح، كما هي حتى يتم استخدامها، وعدم تفريغ محتوياتها إلا عند الاستخدام فقط، ويمكن الاحتفاظ بمذاق القهوة إذا تم وضعها بعلبة محكمة الغلق من 3 إلى 4 أشهر في الفريزر، خاصة في الطقس الرطب على أن لا يتم تجميدها بعد الذوبان، حتى إذا كان طعمها غير طازج فستظل آمنة للاستهلاك لفترات طويلة، حيث تبقى القهوة طازجة لمدة 14 يوما تقريبا في الثلاجة، وشهر واحد في الفريزر.