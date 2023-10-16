أجمل موديلات تنانير باللون الوردي لإطلالة مميزة في شهر أكتوبر

يُعرف شهر أكتوبر باللون الوردي نسبة إلى حملة التوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ودعم المصابات والناجيات. في هذا السياق تختار الكثير من النساء والفتيات اعتماد الأزياء باللون الوردي ومنها التنانير الوردية كجزء من حملة أكتوبر الوردي. سيدتي اختارت لك عدد من الإطلالات لتختاري منها ما يناسبكِ حسب ذوقكِ.

تنورة رسمية باللون الوردي من فيرساتشي Versace

للنساء اللاتي يفضّلن التنانير الرسمية،اخترنا لكُنّ هذه التنورة من علامة Versaceفيرساتشي ، المصمّمة من القماش باللون الوردي؛ ومزينة بخطوط باللون الأبيض؛ وصُممت بقصّة قصيرة بتصميم مستقيم؛ ويمكنك تنسيقها مع بليزر قصير بنفس لون التنورة أو مع بلوزة باللون الأسود؛ وصندال شفاف مفتوح وحقيبة يد كبيرة باللون الأسود أو الأبيض.

تنورة رسمية باللون الوردي من لويس فيتون Louis Vuitton

برزت موضة التنانير المطبّعة بشكل لافت، وأعجبتنا هذه التنورة من Louis Vuitton لويس فيتون بتصميم عصري ومتجدّد؛ فهذه الصيحة تُعتبر من اختياراتكِ الأساسية، سواء في المناسبات أو خلال إطلالاتكِ اليومية الكاجوال والعصرية.. لذلك، لا بدّ أن تتألّقي بأجمل التنانير المطبعة الحيوية مع القصات المتنوّعة، وصممت التنورة باللون الوردي من قماش الساتان بخطوط عريضة وجاءت واسعة ومنفوشة بخصر عريض مرتفع؛ ويمكنك اعتمادها مع بلوزة ساتان باللون الأبيض مع حقيبة صغيرة سوداء وحذاء أسود.



تنورة رسمية باللون الوردي من كارولينا هيريرا Carolina Herrera

تبرز موضة التنورة الرسمية بقَصتها الفضفاضة والتي تأتي لافتة بخصرها العالي، مع طبعات الورود التي تبرز من الأمام مع تفاصيل القماش الشيفون المخرم بأسلوب جذاب؛ فيمكنك اختيار هذه التنورة من كارولينا هيريرا باللون الوردي المصممة بقصّة مستقيمة ميدي؛ وقومي بتنسيقها مع الكروب توب باللون الأسود مع حقيبة كلاتش بيضاء وصندال وردي .

تنورة رسمية باللون الوردي من Acler

نرشح لكِ هذه التنورة حيث يمكنك اعتمادها في إطلالات السهرات أو المناسبات النهارية؛ صممت بقصّة قصيرة باللون الوردي بخصر عريض مرتفع ومزينة بنجمة مفتوحة من الجانب؛ ويمكنك تنسيقها مع بليزر قصير أو قميص باللون الأبيض مع صندال أسود أو أبيض.

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