11 معلومة عن راندا عبد السلام بعد ظهورها في حكاية «ما تيجي نشوف».. دخلت الفن صدفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهرة كبيرة حققتها الفنانة راندا عبد السلام، عقب ظهورها في مسلسل «55 مشكلة حب»، إذ استطاعت أن تجذب إليها الأنظار لطلتها الرقيقة وجمالها الطبيعي وإتقانها الأدوار المنسوبة إليها، وهو ما جعل الجميع يتطلع لمعرفة معلومات عنها.

أول ظهور لـ راندا عبد السلام

بدأت راندا عبد السلام مشوارها في التمثيل خلال المرحلة الثانوية، إذ شاركت في العديد من العروض المسرحية على مسرح المدرسة، ودخلت الفن من خلال إحدى المخرجين.

وفي تصريحات سابقة لها في إحدى القنوات التليفزيونية: «أول فرصة للتمثيل كانت من خلال مساعدة المخرج أحمد يسري، كانوا في تصوير مسلسل طاقة حب فكلمتني، لأنها كانت عرفاني أني باخد ورش تمثيلية وقالت لي تعالي، ولو المخرج وافق تمام، وأول ما شافني أتكلم في الدور هو والمنتج».

رأي راندا عبد السلام في الزواج

وأضافت «راندا»، أن مثلها الأعلى في التمثيل هي الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وفي الحياة هو والدها، لتقدم نصيحة للفتيات: «شوفي حياتك وقرري ده قرارك بدماغك وبحياتك أنتِ بس».

من هي راندا عبد السلام بعد ظهورها في حكاية ما تيجي نشوف

نقدم لكم من خلال السطور التالية معلومات عن راندا عبد السلام، بحسب الموقع الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عقب ظهورها في مسلسل ما تيجي نشوف، في دور زوجة زوج هنا شيحة.

- ممثلة مصرية تعتبر واحدة من أبرز الوجوه الفنية الشابة.

- ولدت راندا عبد السلام في 25 فبراير عام 1988.

- ولدت في القاهرة مصر.

- خريجة المعهد الفنون المسرحية.

- تمارس عدة نشاطات ورياضات أخرى أبرزها السباحة.

- تعمل الفنانة راندا عبد السلام كخبيرة تجميل متخصصة قبل دخولها عالم التمثيل.

- تشارك الميكب أرتست والفنانة راندا عبد السلام، جمهورها ومتابعيها، بجلسات تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل.

- شاركت أثناء فترة دراستها بالمعهد في الكثير من العروض المسرحية المختلفة.

- في عام 2020 كان أول ظهور للفنانة الصاعدة راندا عبد السلام على الشاشة خلال شهر رمضان وقدمت خلاله مسلسل «القمر آخر الدنيا»، وجسدت شخصية «نسرين».

- تزوجت من قبل ولديها ابن توفى، حسب حديثها.

أعمال راندا عبد السلام

- مسلسل ديفيله.

- مسلسل زي القمر.

- مسلسل فارس بلا جواز.

- مسلسل القمر آخر الدنيا.

- مسلسل طاقة حب.

- مسلسل زي القمر.

- وآخر أعمال الفنانة راندا عبد السلام مسلسل ما تيجي نشوف.