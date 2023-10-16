تبدأ بالحكة..3 أعراض غير شهيرة لسرطان الجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تتنوع أمراض الجلد وتكثر أعراضها من شخص لآخر كما تختلف أحيانا، إلا أن أعراض سرطان الجلد ثابتة لا تختلف من شخص لآخر، إلا وأن هناك أعراض فقط غير شهيرة لا يعرفها الكثيرون.

لذلك نقدم لكم مجموعة من أعراض سرطان الجلد قد تتشابه مع أعراض أي مرض جلدي آخر، فعليك الحذر، وفقا لما جاء بموقع "OnlyMyHealth".

حكة الجلد

يمكن أن تشعر بالحكة في المنطقة المصابة في أوقات مختلفة، فلا تتجاهل أي بقعة تشعرك بالحكة على جلدك فقد تكن إنذارا على إصابتك بسرطان الجلد.

تغيير في لون البشرة

إذا حدث ووجدت بقع في جلدك أو مناطق لونها أصبح أغمق من باقي جلدك أو أفتح، فعليك بفحصها، فيمكن أن تكون مصابة بسرطان الجلد.

تغيير في ملمس الجلد

من الممكن أن تتسبب إصابتك بسرطان الجلد بتغيير في نسيج البشرة مما يؤدي إلى تغييرات في ملمس الجلد، فيكون أكثر خشونة أو يصاب جلدك بقشور.

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