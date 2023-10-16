تبدأ بتنميل الساق.. علامات تنذرك بالإصابة بالسكتات الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تنميل الساقين أو آلامها، دائما يظنه الكثيرون إشارة على أمراض العظام، ويجهلون أن تلك الأعراض من الممكن أن تكون أعراض تنذر بحدوث السكتات الدماغية، وأياض مشكلات أخرى في الرؤية والتحدث مما يجلعهم يظنون بأنها أمراض مرتبطة بالعرض الناتج فقط.

لذلك نستعرض لكم مجموعة اعراض غير شائعة تنذر بإصابتك بالسكتات الدماغية، وفقا لما جاء بموقع "timesofindia".

- الشعور المفاجئ بالتنميل في الأطراف على فترات متقطعة.

- التنميل في الوجه أو جانبي الجسم.

- ارتباك مفاجئ وتوتر غير مبرر.

- تشتت في الرؤية.

- صعوبات في الكلام، وثقل في اللسان.

- صعوبات في فهم الكلام الموجه لك.

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