يلدغ بعد موته ويسبب ألما شديدا.. مخلوق بحري غريب يثير الرعب في بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثار مخلوق بحري "مخيف" على شاطئ في المملكة المتحدة، الرعب مع تحذير البريطانيين من تجنب الاقتراب منه، حيث يشبه قنديل البحر.

وتلقى مرتادي الشاطئ تحذيرا بالابتعاد عن "حيوان مخيف" تم رصده على ساحل المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة dailystar.

وشوهد الحيوان على شاطئ في كورنوال، حيث يطلق عليه (رجال الحروب البرتغاليين Portuguese man o' wars)

وتلقى مرتادي الشواطئ في كورنوال، تحذيرا من المخلوقات الخطيرة التي تشبه قناديل البحر.

وأصدر مركز ويمبوري البحري في ديفون، أيضًا تحذيرًا بشأن هذه المخلوقات البحرية، والتي يمكن أن تسبب لدغة خطيرة تترك كدمات مؤلمة على الجلد لساعات.

وحذر متحدث باسم محطة قوارب النجاة من الكائنات البحرية، قائلا: "أثناء السير على طول هانافور هذا الصباح، لاحظت أن هناك العديد من هذه المخلوقات على الشاطئ وبين الصخور، لذا، إذا كنت بالخارج لاستكشاف شواطئنا اليوم، يرجى توخي المزيد من الحذر مع أنفسكم وأطفالكم وحيواناتكم الأليفة - على الرغم من أنهم مخلوقات رائعة، إلا أن هناك لسعة في مخالبها، لذا حافظوا على وجود مسافة آمنة معها."

ويأتي ذلك بعد أن اضطر مركز ويمبوري البحري في ديفون إلى إصدار تحذير بشأن هذه الأنواع.

ووصفت مؤسسة Wildlife Trusts الحيوان بأنه "مفترس مخيف"، هذا على الرغم من أن المخلوق لا يشكل أي خطر على صحة البشر، ومع ذلك، فإنه يمكن أن يسبب لدغة خطيرة، حتى بعد عدة أيام من الوفاة.

وأضافت: إنها حيوانات تصطاد الأسماك الصغيرة والقشريات بمخالبها اللاذعة الطويلة، وهذه المجسات هي التي تحتاج إلى الحذر منها أيضًا - فهي يمكن أن تلسع بعد فترة طويلة من موت الحيوان".

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