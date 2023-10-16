كيف تعودين طفلك على الاستيقاظ مبكرا؟.. خطوات بسيطة لمنحة النشاط والطاقة

القاهرة - سمر حسين - ماما

من المشاكل التي تعانيها الأمهات مع أطفالهن هي السهر حتى وقت متأخر من اليوم أو شعورهم بالكسل الشديد في الساعات الأولى من الصباح الباكر، ولأن الاستيقاظ المبكر والحصول على النشاط والطاقة له فوائد عديدة، لا سيما في ظل بداية العام الدراسي الجديد، فيمكن الإشارة إلى عدة طرق يمكن للأمهات من خلالها تعويد أبنائهم على الاستيقاظ مبكرا نشيطين.

الالتزام بميعاد النوم

ووفقًا لِما ورد على موقع «connecticutchildrens»، فإن الالتزام بميعاد النوم يأتي في مقدمة الخطوات التي يمكن للأمهات اتباعها في التعامل مع أطفالهن حتى يتمكنوا من الاستيقاظ مبكرًا وهم نشيطون، من خلال حرص الأم على تهيئة الجو بالكامل حول أبنائها للنوم، وتساعدهم على أن يٌغطوا في نوم هادئ وعميق.

ويساعد التزام الأم بميعاد نوم أطفالها في الاستفادة من النوم الصحي، والحصول على الراحة الكافية للشعور بالطاقة والنشاط ولا يشعر بالتعب أو الرغبة في النوم مرة أخرى.

إيقاظ الطفل مبكرًا عن ميعاده بربع ساعة

ومن عادة الأطفال أنهم يأخذون وقتًا في الاستيقاظ من النوم حتى يتخلصوا من حالة النعاس والنهوض من الفراش، لذا يجب على الأم أن توقظ طفلها قبل ميعاده بـ10 دقائق أو 15 دقيقة، حتى يستيقظ بهدوء وتوري ويكون يومه سعيدًا هادئًا.

مساعدة الطفل على التخلص من الترنح وقت الاستيقاظ

ولأن الأطفال من عادتهم الترنح عند الاستيقاظ من النوم والرغبة في العودة إلى الفراش مرة أخرى، لذلك يجب على الأمهات تشجيع أطفالهن على التخلص من هذا الترنح، وذلك من خلال ممارسة النشاط البدني، كالقفز أو المشي، أو فتح مصدر ضوء قوي، لا سيما لو كان الشمس، مع تناول وجبة الفطور على أن تكون خفيفة صحية لتعزيز مستويات الطاقة.

الحديث مع الطفل بحب وتشجيع

ولأن حديث الأمهات مع أطفالهن سواء أثناء ارتدائهم الملابس أو تناول وجبة الإفطار يساعدهم على التخلص من حالة النعاس والكسل وأيضًا، يعمل على استعادة قدرتهم على التركيز مرة أخرى وتنشيط قدراتهم العقلية، كما أنه يمنحهم مشاعر جيدة من الحب والأمل في بداية اليوم.

تحديد عدد ساعات نوم الطفل

من الخطوات المهمة التي يجب على الأمهات الانتباه لها في التعامل مع أطفالهن حتى يتمكنوا من الاستيقاظ مبكرًا وهم نشيطون، هي تحديد عدد ساعات النوم التي يحتاج لها الطفل سواء في الليل والنهار التي غالبًا ما تكون حسب عمر الطفل، ففي مرحلة ما قبل المدرسة من 3 إلى 5 سنوات، يجب أن ينام من 10 إلى 13 ساعة، أما المرحلة الابتدائية من 6 إلى 12 سنة، يجب أن يكون النوم من 9 إلى 12 ساعة، والمراهقون من 13 سنة فما فوق ينامون من 8 إلى 10 ساعات.