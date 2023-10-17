الامارات | السينما.. أصبح لها مهرجان في نواكشوط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس في قصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية الدورة الأولى لمهرجان نواكشوط السينمائي الدولي، الذي يعد الأول من نوعه في البلد العربي الواقع بشمال غرب إفريقيا.

وعلى مدى خمسة أيام، يعرض المهرجان 28 فيلماً بين طويل وقصير من 12 دولة، هي مصر والجزائر والمغرب وتونس وسورية والسودان والسنغال والسعودية والكويت واليمن وسلطنة عمان وموريتانيا.

وقال رئيس المهرجان، محمد المصطفى ولد البان «في البدء كان المهرجان فكرة عابرة.. وتحولت الفكرة إلى فعل بنّاء».

وكرّم المهرجان في حفل الافتتاح الممثل المصري أحمد وفيق، والممثل السوري فراس إبراهيم، والمخرج السنغالي موسى توريه، والممثل التونسي مهذب الرميلي، والإعلامية السعودية مريم الغامدي.

كما كرّم المهرجان اسم الأديب الراحل همام فال، الذي لعب دوراً ملموساً في صناعة السينما بموريتانيا، وكذلك المغنية الموريتانية المعلومة منت الميداح.