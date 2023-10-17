الامارات | «الشارقة السينمائي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة «فن»، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، أن حفل افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في 22 الجاري، سيشهد حضور عدد من النجوم وصناع الأفلام في أكاديمية الشارقة للفنون الأدبية. وسيعرض المهرجان 80 فيلماً من 37 دولة.
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