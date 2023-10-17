الامارات | «الثقافة» تفوز بـ «جائزة «ستيفي العالمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت وزارة الثقافة والشباب بجائزة «ستيفي العالمية» الفضية لعام 2023 عن فئة مبادرات الاستدامة، متفوقة بذلك على أكثر من 3700 جهة عالمية حكومية وخاصة من 61 دولة من أنحاء العالم.

وقال وكيل الوزارة مبارك الناخي: «يمثل هذا الفوز تقديراً للجهود التي تبذلها الوزارة بطرح وتبنّي المبادرات النوعية التي تأتي استجابة لرؤية الدولة في تطبيق أعلى معايير الاستدامة في مجال العمل الحكومي، وترسيخ بيئة عمل داعمة ومتطورة».

وأضاف: «تعكس الجائزة التزامنا بتعزيز مكانة الدولة وريادتها في مجال الاستدامة إقليمياً ودولياً من خلال تطوير مشاريع وبرامج نوعية تسهم في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد». وتعد جوائز ستيفي العالمية من أرفع الجوائز الدولية في مجال الإبداع والتميز المؤسسي والأعمال الدولية.