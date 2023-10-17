الامارات | مغنية فرنسية تتخذ قراراً صعباً.. بسبب المرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت المغنية الفرنسية إيلوييز لوتيسييه، المعروفة بكريستين آند ذي كوينز، كل حفلاتها المقررة للعام الجاري، بسبب معاناتها أحد الأمراض، كما أفادت عبر صفحتها في «إنستغرام»، بعدما كان مقرراً أن تحيي حفلات في الولايات المتحدة وبلجيكا وهولندا.

وكان يُفترض أن تستأنف المغنية جولتها في مونتريال، وتختتمها في باريس في نوفمبر المقبل. كما كان مُقرراً أن تحيي كريستين، التي تعاونت مع مادونا، ست حفلات في الولايات المتحدة. وجاء في منشور عبر صفحة المغنية في «إنستغرام» أنّ «ريد (لقب كريستين آند ذي كوينز) مرضت اليوم، ونزولاً عند توصية الأطباء، اضطرت إلى اتخاذ قرار صعب بإلغاء كل حفلاتها المتبقية لعام 2023».

وكانت كريستين آند ذي كوينز قد طرحت في نهاية العام الماضي ألبوماً بعنوان «ريدكار لي زادورابل زيتوال»، لم يحظ بشعبية كبيرة، ثم أصدرت في يونيو ألبوم «بارانويا، انجيلز، ترو لاف»، الذي نال استحسان النقاد. وتبعت إصدار هذا الألبوم جولة موسيقية للمغنية، ضمّت حفلات مذهلة.