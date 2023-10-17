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الامارات | قفزة فرح في «مدينة المستقبل»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأنها قفزة فرح تحاول ملامسة المستقبل أمام متحفه، في مدينة تراهن على الغد الزاهي، وترسم السعادة بكل الألوان على وجوه ضيوفها من أرجاء العالم المختلفة.

وأصبح متحف المستقبل الأيقوني في موقعه بقلب دبي النابض بالحياة، وجهة رئيسة في أجندة الزوار، ومحطة دائمة لعشاق التصوير، ومن يريدون أن يحتفظوا بلقطة لا تنسى أمام المعلم المتفرد الذي افتتح في 22 فبراير 2022، ليمثل مساحة رحبة لتصميم وصناعة المستقبل في دولة الإمارات.

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