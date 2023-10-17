الامارات | عشاق «تايلور سويفت» يملأون دور العرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غصّت دور السينما في أميركا الشمالية خلال عطلة الأسبوع بالجمهور، إذ أقبل بكثافة على حضور فيلم «تايلور سويفت.. ذي إيراس تور»، الذي صُوِّر خلال الجولة الموسيقية ذات العنوان نفسه للنجمة.

وحقق الفيلم وفق التقديرات إيرادات بلغت 96 مليون دولار خلال عطلة الأسبوع الأولى بعد بدء عروضه، وهو ما وصفه المحلِّل ديفيد أ. غروس من شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسيرتش»، بـ«البداية الاستثنائية».

وحل في المركز الثاني بفارق كبير فيلم «ذي إكزورسيست.. بيليفر» الذي اكتفى بـ11 مليون دولار من الإيرادات.

وتراجع إلى المرتبة الثالثة الفيلم التحريكي «باو باترول.. ذي مايتي موفي» بإيرادات بلغت سبعة ملايين دولار. وحلّ رابعاً فيلم «سوو اكس» محققاً 5.7 ملايين دولار.

وجاء فيلم الخيال العلمي «ذي كرييتور» في المرتبة الخامسة مع عائدات بلغت 4.3 ملايين دولار.