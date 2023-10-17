الامارات | «الشارقة للكتاب»: موعد مع نجوم الكلمة.. والسينما أيضاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنظم في الفترة من الأول إلى 12 نوفمبر المقبل، نخبة من كبار الأدباء العالميين ونجوم السينما وقادة الرأي والشخصيات العالمية المؤثرة، من بينهم فائزون بجائزة نوبل وأصحاب أكثر الكتب مبيعاً في العالم.

ويتصدر قائمة الضيوف الكاتب النيجيري وول سوينكا، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1986، والذي يعد أول كاتب إفريقي يحصل على هذه الجائزة المرموقة.

كما يشارك في المعرض، الذي ينطلق العام الجاري تحت شعار «نتحدث كتباً»، الكاتب الكندي مالكولم جلادويل، مؤلف ستة من الكتب الأكثر مبيعاً في «نيويورك تايمز»، والذي اختير من مجلة «تايم» كواحد من أكثر 100 شخص تأثيراً؛ والكاتب السويدي توماس إريكسون، الذي ترجمت بعض كتبه لـ60 لغة، وبيع منها أكثر من سبعة ملايين نسخة؛ والروائي البريطاني الباكستاني محسن حامد، صاحب رواية «الخروج من الغرب».

ولا تقتصر المشاركات على المجال الأدبي فحسب، بل تشمل أيضاً شخصيات من عالم الفضاء والسينما والتطوير الذاتي والاستثمار؛ إذ يستضيف المعرض، رائدة الفضاء الأميركية سونتا ويلامز، التي شاركت في رحلات إلى محطة الفضاء الدولية، والممثلة الهندية كارينا كابور، التي تُعد من أشهر نجمات بوليوود، والتي أصدرت كتاب «دليل كارينا كابور للحمل»، والكاتبة الهندية المتخصصة في التمويل الشخصي مونيكا هالان، التي تقدم نصائح عملية لإدارة الأموال والاستثمار.

ويشارك في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2033 ناشراً من 108 دول، يعرضون أكثر من 1.5 مليون عنوان في مختلف قطاعات المعرفة والثقافة، كما تشهد دورة العام الجاري من المعرض تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة، إضافة إلى 460 فعالية ضمن برنامج ثقافي غني يقدمه 127 مشاركاً من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب من 33 دولة.

قصة صعود إلى إيفرست

يحل الكاتب والمتحدث الأيرلندي فيفيان جيمس ريجني، ضيفاً على معرض الشارقة الدولي للكتاب. وهو مؤلف كتاب يروي قصة صعوده إلى قمة جبل إيفرست. ويصف التحديات الجسدية والعقلية والعاطفية التي واجهها في رحلته. وريجني الرئيس والمدير التنفيذي لشركة استشارية للتدريب التنفيذي، تعمل في خمس قارات، وساعد في تنفيذ مبادرات تطوير القيادة لبعض الشركات الرائدة في العالم وفرقها التنفيذية. ويستخدم خبرته في تسلق جبل إيفرست لتطوير برامج تدريبية تحولية للقيادة للشركات الرائدة في العالم.

• مالكولم جلادويل صاحب ستة من الكتب الأكثر مبيعاً في «نيويورك تايمز».

• لا تقتصر المشاركات على المجال الأدبي فحسب، بل تشمل شخصيات من عالم الفضاء والسينما والتطوير الذاتي.