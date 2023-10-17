الامارات | «حسابات تحت التسوية» يرصد التنقلات العالمية المعقدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة معرض «حسابات تحت التسوية»، الذي يقدمه قسم الآداب والعلوم الإنسانية في صالة مساحة المشروع ضمن الجامعة. ويتولى سامويل مارك أندرسون، الأستاذ في جامعة نيويورك أبوظبي، تقييم أعمال المعرض، الذي يفتتح أبوابه أمام جميع عشاق الفنون حتى الأول من نوفمبر.

وتعتمد الأعمال المعروضة على بحوث الأساتذة التجريبية في مجال البصريات لتوثيق تنقل الأفراد والمعلومات في سياقات مختلفة. وعوضاً عن تقديم أعمال فنية، يقدم المعرض أبحاثاً بصيغة بصرية تستكشف هذه الأعمال بطابعها الأكاديمي موضوع التنقلات العالمية المعقدة التي يخوضها الأفراد والبيانات. ويطرح المعرض تساؤلات محورية حول إيجاد الإنسان لمكانه المناسب في العالم، والحفاظ على أصوله، والتفاهم ومشاركة التجارب بعفوية مع الآخرين، والوثوق بالمعلومات، كما تشير المواد البحثية إلى قدرة الإنسان على تطوير طرق للتأقلم مع حالات انعدام اليقين.

ويتحدث كل عمل ضمن المعرض عن هذه الاحتمالات المجهولة، سواء بجوانبها الإيجابية أو السلبية التي تظهر نتيجة تنقل الأفراد وتبادل الأفكار. وتفترض الأعمال المعروضة وجود طابع تنقل مشترك بين البشر يتجلى في حياتهم وآرائهم السياسية ومعرفتهم وتجاربهم، وذلك من خلال توافر خيارات أخرى للعمل والإقامة والتصويت والروايات ووجهات النظر.

ويختص القيّم الفني للمعرض سامويل مارك أندرسون بوصف الأعراق البشرية ويبحث في ثقافة غرب إفريقيا وتقاطعاتها مع الدين والسياسة والصحة العامة، كما يتولى تعليم الكتابة في جامعة نيويورك أبوظبي من خلال منهجيات تجمع بين الفنون والسياسة والعلوم الإنسانية وفترة ما بعد الاستعمار.

تقع مساحة المشروع ضمن مركز الفنون، ويديرها طاقم رواق الفن المتخصصون في إدارة المتاحف، وهو معرض غير تجاري يتوافر للمشاريع المجتمعية في مدينة أبوظبي، ويعطي الأولوية لمشاريع المجتمع الأكاديمي والمحلي بما فيها معرض مشاريع التخرج السنوي ومعارض يقيمها الأساتذة.