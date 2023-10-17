ما هي أهمية الرياضة لمرضى السكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على كيفية استخدام الجسم للسكر، ومن أهم الطرق للتحكم في مستوياته المرتفعة، ممارسة الرياضة بانتظام.

فيما يلي، نذكر لكم فوائد ممارسة الرياضة لمرضى السكري.

قال المركز الألماني لأبحاث السكري إن الرياضة تتمتع بأهمية كبيرة لمرضى السكري؛ حيث تساعد خفض مستويات السكر في الدم، وتزيد من حساسية الخلايا للأنسولين، فضلا عن، ضبط ضغط الدم، وتحسن مستويات الدهون في الدم، وفقدان الوزن الزائد.

- الرياضات المناسبة

وللاستفادة من هذه المزايا، أوصى المركز مرضى السكري بممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 3 ساعات أسبوعياً، مشيرًا إلى أهمية اختيار الرياضة المناسبة للحالة الصحية؛ فعلى سبيل المثال يجب لمرضى السكري، الذين يعانون أيضاً من أحد أمراض الأعصاب أو العظام، ممارسة الرياضات، التي تحافظ على المفاصل والأعصاب مثل السباحة وتمارين اللياقة البدنية المائية وركوب الدراجة الهوائية.

كما يتعين على مرضى السكري، الذين يعانون أيضاً من أحد أمراض العيون الناجم عن السكري، تجنب ممارسة الرياضات العنيفة مثل ألعاب الدفاع عن النفس وتمارين تقوية العضلات.

- أعراض انخفاض نسبة السكر

التعرق وبرودة الجسم وشحوب البشرة وتراجع القوة العضلية والاضطراب والصداع والدوار والغثيان وتشوش الرؤية.

من الضروري التوقف عن ممارسة الرياضة فور ملاحظة هذه الأعراض وقياس مستوى السكر بالدم.

- الاستعداد الجيد

ينصح مرضى السكري قبل ممارسة الرياضة قياس مستوى السكر بالدم؛ فإذا كان مستوى السكر منخفضاً للغاية، يجب تناول شيء ما قبل ممارسة الرياضة، أما إذا كان مستوى السكر مرتفعاً للغاية، لا يجب ممارسة الرياضة.

وبالنسبة لمرض السكري من النوع الأول، من الضروري مراعاة أن ممارسة الرياضة تُزيد من تأثير الأنسولين، لذا عليه قبل ممارسة الرياضة حقن كمية أقل من الأنسولين لمنع نقص السكر في الدم.

وأشارت الجمعية إلى أن مستوى السكر في الدم يمكن أن ينخفض ليس فقط أثناء التمرين، ولكن أيضاً بعد عدة ساعات من التمرين، لذا يجب على مرضى السكري تناول الطعام وتجديد مخزون السكر في الدم لديهم بعد ممارسة الرياضة.

وقبل الذهاب إلى النوم يجب تناول الكربوهيدرات، التي يتم امتصاصها ببطء، مثل البطاطا والحلوة والأرز الحبوب الكاملة والبقوليات ورقائق الشوفان ومعظم أنواع الخضروات الغنية بالكربوهيدرات؛ حيث إنها تحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم وتساعد على منع نقص السكر في الدم أثناء الليل.

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