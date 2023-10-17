متى يجب اصطحاب الطفل إلى طبيب العيون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أوضحت جمعية "الرؤية الجيدة" إنه يجب اصطحاب الطفل إلى طبيب العيون، لإجراء فحوصات النظر بدءاً من عمر 3 سنوات على أقصى تقدير.

وأضافت الجمعية أنه إذا كان يعاني أحد الوالدين من قصر نظر شديد، من الضروري اصطحاب الطفل إلى طبيب العيون في وقت مبكر، بين عمر 6 و12 شهراً.

إضافة إلى ذلك، من الضروري استشارة طبيب العيون على الفور عند ملاحظة بعض الأعراض على الطفل مثل ارتعاش العين وتدلي الجفون واللون الأبيض المائل للرمادي لبؤبؤ العين؛ فهذه علامات تشير إلى أمراض عيون خطيرة.

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