احذري تقديم العصائر المعلبة والمشروبات الغازية للأطفال.. ما علاقتها بمرض الربو؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

حيرة تجدهت الأمهات في التعرف على نوعية المشروبات الصحية التي يمكن إعطاؤها لأطفالهم، خاصة خلال التنزه خارج المنزل وأثناء اليوم الدراسي، إذ تلجأ العديد من الأمهات إلى إعطاء أطفالهن مصروفا يوميا يشترون به المياه الغازية التي يتم بيعها داخل المدارس، في حين تعتقد بعض الأمهات أن إعطاء أطفالهم العصائر المحلاة المعلبة قد يكون أمرا أكثر صحة من المياه الغازية.

وأوضحت دراسة علمية حديثة قام بها عدد من الباحثين البريطانيين، أن العصائر المحلاة والمعلبة مسؤولة عن إصابة الأطفال بـ«الربو» بنسبة 77 %، بحسب ما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فالأطفال الذين تناولوا عصائر الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر كثيرا يميلون أكثر إلى الإصابة بالربو، وفقا لما أكده الباحثون بجامعة هارفارد.

77% من الأطفال معرضون لإصابة بالربو بتناولهم العصائر المعلبة

تحليل النظام الغذائي لأكثر من 1000 أم مجهود كبير قام به العملاء للتعرف على الخصائص الضارة للعصائر والتعرف على التاريخ المرضي لكل طفل، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الأطفال الذين يستهلكون الفركتوز بكميات كبيرة تعرضوا للإصابة بمرض الربو بنسبة 77 %، ويعتقد الباحثون أن السبب وراء هذه النسبة هو وجود مركبات تثير الالتهابات تؤثر بصورة خطيرة على تطور الرئتين، إضافة إلى كونها مسؤولة عن إصابة الأطفال بالسمنة، وفقا للصحيفة البريطانية.

40% من آلات المياه الغازي تحتوي على بكتيريا قد تهدد الحياة

على جانب آخر نشرت الصحيفة البريطانية دراسة أخرى تؤكد على خطورة تناول المشروبات الغازية للأطفال، بعد أن توصلت الدراسة أن 40 % من آلات بيع المشروبات الغازية تحتوي على بكتيريا قد تهدد الحياة، إذ تشير دراسة هي الأولى من نوعها إلى أن ما يقرب من نصف آلات الصودا تكون ملوثة بمستويات خطيرة من البكتيريا، ويقول باحثون في كاليفورنيا إنه تم العثور على بكتيريا الإشريكية القولونية والسالمونيلا والزائفة الزنجارية، والتي تم ربطها بعواقب صحية خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والتهابات أخرى على الأجهزة، وفقا لـ «الديلي ميل».

بدائل صحية للمياه الغازية والعصائر المعلبة

خطورة كبيرة من تناول المياه الغازية والعصائر المحلاة على الأطفال بحسب ما أكدت الدكتور ريهام عز الدين، إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، في حديثه ببرنامج جروب الماميز ، لافتة إلى وجود بدائل صحية للأطفال منها: العصائر الفريش دون سكر، وتناول الفاكهة الطبيعية التي تتضمن سكرا طبيعيا مثل الليمون والقرفة والنعناع وشرائح البرتقال والأناناس، لما لهم من فوائد على الجسم ومفيدة للأطفال، كما أن هناك بعض الخضراوات تحتوي على نسبة من السكر مثل البسلة والبطاطس.