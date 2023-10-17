4 مكونات طبيعية لتبييض الأسنان- تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الأسنان البيضاء هي حلم الكثيرين، قد يكون تبييض الأسنان لدى طبيب الأسنان باهظ الثمن أو غير متاح.

لكن، هناك عديد من الطرق الطبيعية بمكونات منزلية، يمكن أن تساعد في تبييض الأسنان بشكل طبيعي.، وفقًا لموقع "تايمز أو إنديا".

- الملح

يعتبر الملح عاملاً كاشطاً، وبالتالي يمكن أن يساعد في إزالة البقع السطحية من الأسنان وتعزيز مظهرها الأكثر بياضاً.

للقيام بذلك بشكل صحيح، بلل فرشاة أسنانك وضع عليها كمية صغيرة من الملح، ثم قم بتنظيف أسنانك بلطف بالملح لمدة 1-2 دقيقة.

زيت جوز الهند

يعد من المواد الفعالة التي تساعد في تبييض الأسنان، ما عليك سوى "المضمضة" بملعقة صغيرة من زيت جوز الهند النقي لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسل فمك بالماء، تساعد هذه الطريقة على إزالة البلاك، فعند مضمضة الزيت في فمك، تتراكم جميع البكتيريا في الزيت وتتم إزالتها عند بصقها، وأيضاً على منع نمو البكتيريا، مما يحمي الأسنان من المزيد من التسوس.

خل التفاح

يمكن استخدام خل التفاح كغسول طبيعي للفم للمساعدة في تحسين نظافة الفم وتبييض الأسنان.

لاستخدامه، قم بتخفيف خل التفاح بالماء وتمضمض بالخليط في فمك لمدة 30 ثانية تقريباً قبل شطفه جيداً بالماء.

صودا الخبز

يمكن أن يساعد معجون صودا الخبز البسيط على الحصول على أسنان بيضاء، كل ما عليك فعله هو أخذ القليل من مسحوق صودا الخبز وخلطه في الماء، ثم خذ قطعة قماش نظيفة أو فرشاة أسنانك، ثم ضع المعجون وافركه بلطف على جميع أنحاء أسنانك لمدة 1-2 دقيقة، بعد ذلك، اشطف فمك جيداً.

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