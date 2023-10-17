3 تمارين على المكتب لتقوية عضلات الرقبة والكتف.. «تحميك من الغضاريف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقضي معظم السيدات العاملات وقتهن في مكاتب العمل، وبالتالي يجلسن لساعات طويلة أمام أجهزة الكومبيوتر لأداء مهاتهم، ومع الوقت تبدأ فقرات الظهر تتأثر بشدة وتسبب آلام قوية، لذا فإن أفضل طريقة للتخلص من ذلك هو ممارسة بعض التمارين البسيطة التي تٌخفف من الوجع، وتقوي عضلات الجزء العلوي من الجسم.

ويستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أفضل التمارين الرياضية التي تقوي عضلات الظهر وتخلص الشخص من آلام العمود الفقري ويمكن ممارستها بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية أو استخدام مقاعد التمرين، وذلك بحسب ما نشره موقع «healthline» الطبي.

طرق التخلص من آلام الظهر بسبب مكاتب العمل

من أجل الحصول على مظهر لائق، والتخلص من آلام العمود الفقري، يفضل ممارسة بعض التمارين الرياضية التي تحسن من حركة العضلات وتوازن الجسم، فضلا عن تحسين الوضعية السيئة للفقرات، ولبناء ظهر وكتفين قويين، ونذكر أهمها في السطور التالية.

1- الإحماء

تمرين الإحماء، عبارة عن حركات سريعة وبطريقة عشوائية لاستنشاق الأكسجين جيدا، ويكمن ممارسته لمدة من 5 إلى 10 دقائق، ثم فرد العضلات حتى 5 دقائق لجعل الظهر يعتاد على هذه التمارين التي يطلق عليها «الكارديو»، لضخ الدم إلى كل أجزاء الجسم، وفي حالة كنتِ مبتدئة فاختاري 3 إلى 5 تمارين بسيطة كالمشي أو نط الحبل، مرتين في الأسبوع.

2- استخدام كرة التمرين

في البداية احضري كرة تمرين وضعي البطن في منتصف الكرة، وبعد ذلك اضغطي على قدميك في الأرض من الخلف حتى تحافظي على توازن الجسم، ثم مدي ذراعيكِ للأمام، وانحني عند الخصر، وارفعي الجزء العلوي من الجسم بشكل بطيء تجاه سقف الغرفة، ثم انزلي ببط، وذلك التمرين يفضل ممارسة 3 مرات متتالية في اليوم.

كيفية التخلص من آلام الظهر في المنزل

3- تمرين حركة الركوع

يعتبر تكري حركة الركوع هي الأفضل، إذ آخر يحسن من شكل حركة العضلات وأكثر فاعلية، ويفضل ممارسته في البداية بدون وزن، حتى تحصلي على الشكل الصحيح له، وفي حالة استخدمت أوزان، فابدأي بتثبيت قضيب حديد بأمان على كتفيك خلف رأسكِ، ثم اجعلي الوزن عند الوركين، فإن ذلك من شأنه أ، يلين الركبتين ويخفض الجذع نحو الأرض، ثم توقفي عنه عندما يكون السجم متوازيًا، وخلال تلك الحركة، يجب أن يظل الظهر مستقيماً، ثم ادفعِ من خلال قدميكِ وارجعي إلى البداية، ومع ممارسة تلك التمارين بانتظام ستتخلصين من آلام الظهر بشكل كبير.

ممارسة التمارين بشكل منتظم يحمي الجسم من آلام الضهر ويمنع آلام الغضاريف، وفق الدكتورة دعاء درويش، أخصائي العلاج الطبيعي: «التمارين مهمة لأنها تحمي الضهر وتخفف آلامه وكمان الغضاريف، القعدة فترة طويلة تسبب الغضاريف خاصة لمن يعملون لساعات طويلة، لكن ممارسة التمارين هتحميك من ده وكمان بتساعد في إنقاص الوزن».