الزنجبيل.. علاج طبيعي للوقاية من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - الزنجبيل هو أحد أشهر التوابل في العالم، ويستخدم في عديد من الأطباق المختلفة، ومع ذلك، فإنه ليس مجرد توابل لذيذة، بل له أيضًا يوفر عديد من الخصائص العلاجية.

وأشارت الدراسات العلمية أن جذر الزنجبيل تقدم فوائد علاجية عديدة، بما فيها تأثيره المضاد للفيروسات، حتى أنها لم تحدد جميعها إلى الآن.

وينصح الأطباء باستخدام جذر الزنجبيل عند ظهور أولى علامات نزلات البرد، لأنه بالإضافة إلى تأثيره المضاد للالتهابات يساعد على تخفيض حرارة الجسم، وفقًا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

بالإضافة إلى، أن المركبات الكيميائية في جذر الزنجبيل الطازج تمنع تكاثر البكتيريا في تجويف الفم، وله خصائص مضادة للديدان.

لذا يُوصي بتناول 5-10 جرامات من الزنجبيل يوميا، إذا لم تكن هناك موانع صحية.

قال الطبيب الروسي سيرجي أجابكين، يجب تقطيع جذر الزنجبيل إلى شرائح رقيقة ومن ثم إضافة 1-2 قطعة من الليمون وورق النعناع إلى هذه الشرائح وبعد ذلك سكب الماء الساخن عليها.

وتابع الصيدلي البريطاني أندريه زولوتاريوف أخصائي التغذية الرياضية وعلم الوراثة: "عمليا تدمر جميع المواد، بما في ذلك تلك الموجودة في الزنجبيل، عند استخدام الماء المغلى.، ولهذا السبب، من الأفضل تحضير مشروبات الفاكهة والشاي عند درجة حرارة 70 مئوية، حتى تتبخر الزيوت الأساسية الموجودة في مكونات المشروب".

ويستخدم الزنجبيل في الاستنشاق، لأنه ينظف الجهاز التنفسي ويعالج الزكام، لذلك ينصح الأطباء باستنشاق بخار منقوع الزنجبيل.

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