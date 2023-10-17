هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين د- طبيبة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - فيتامين د هو فيتامين أساسي لصحة العظام والأسنان والعضلات، كما أنه يلعب دورًا ضروريًا في تقوية الجهاز المناعي.

ومع ذلك، هناك عديد من الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د، ما يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية.

وفي هذا الصدد، أشارت الطبيبة الروسية تينا بيتروفسكي أخصائية أمراض الباطنية، إلى أن يجب على الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة مراقبة مستوى فيتامين D في جسمهم، وفقًا لما جاء في صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وتابعت: "مراقبة مستوى فيتامين D ضروري للأشخاص الذين يعانون من اضطراب عملية استقلاب الفوسفور والكالسيوم، والنساء بعد انقطاع الطمث، والرجال والنساء المصابين بهشاشة العظام، والمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة".

وأضافت: "يتم تحديد عدد المرات التي يجب فيها فحص مستويات هذا الفيتامين اعتمادا على الدواء المستخدم، ومدى سرعة تعويض النقص".

واستكملت: "لكن في حالة الأمراض المزمنة، مثل اضطرابات استقلاب الفوسفور والكالسيوم وأمراض الغدة الدرقية، فإن مستوى فيتامين د قد لا يرتفع أو يرتفع ببطء شديد".

وتابعت: "هناك حالات نادرة جدا عندما لا يرتفع مستواه بعد تناول العلاج المناسب للتشخيص".

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