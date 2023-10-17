أحدث صيحات الموضة من المعاطف السوداء لخريف وشتاء 2023-2024

إذا قمتِ بشراء شيء واحد فقط هذا الموسم، فليكن من أفضل المعاطف السوداء، تعتبر من أهم قطع خزانة الملابس الأساسية هذه كلاسيكية خالدة ويمكنك ضمان أناقتها، لذلك من المفيد الاستثمار في قطعة عالية الجودة لتبقيكِ مرتاحة للعديد من فصول الشتاء القادمة.

تم رصد المعطف الأسود على مدارج برادا وجيفنشي ودولتشي آند غابانا ولم يكن من الواضح أبداً أن هذه القطعة الأساسية الأنيقة ستنتهي موضتها في وقت ما، كانت أحد أفضل المعاطف الشتوية التي توفر تنوعاً لا نهاية لها ويمكن وضعها على أي طباعة أو نسيج لتنسيق مظهر الطقس البارد معاً في لحظة وباعتباره أحدث صيحات الموضة لخريف وشتاء 2023-2024، أصبح المعطف الأسود جاهزاً للعودة إلى الأضواء هذا الموسم.

معطف أسود فرو

إذا كنتِ قد قرأتِ مراجعتنا للملابس الشتوية فستعرفين مدى أهمية المعطف الفرو لهذا العام.

اختاري موديل مصنوع من فرو صناعي مريح مع قصة كلاسيكية متوسطة الطول وياقة أنيقة كبيرة الحجم قليلاً.

يمنح الفرو دائماً مظهراً براقاً للغاية.

معطف أسود منفوخ

هذا هو أفضل معطف أسود يمكنك اختياره إذا كنتِ تريدين التطبيق العملي والأناقة في آن واحد.

تعد الأنماط المبطنة المنفوخة أحد اتجاهات المعاطف الكبيرة لعام 2023، لذا فهذه طريقة رائعة وصديقة للميزانية لمواكبة موضة عروض الأزياء.

يأتي هذا الموديل أطراف أكمام مطاطية وغطاء رأس برباط وسحاب أمامي، فهو يحتوي على كل ما تحتاجينه لمحاربة الطقس البارد.

معطف سفاري أسود

قد يكون العثور على معاطف سوداء عصرية دون أن يكون رائجاً للغاية أمراً صعباً ولكننا نعتقد أن موديل السفاري قد نجح في ذلك.

معطف السفاري أنيق وكلاسيكي ولكن يأتي مع حافة رائعة، إنه من القطع الانتقالية والمثالية يمكن وضعها على أي شيء على الإطلاق.

معطف أسود واتر بروف

في حين أن المعاطف عادةً ما تكون فضفاضة ومستقيمة، فإن اختيار الموديلات الواتر بروف تتميز بقطع قابلة للتعديل وستساعدك على إضافة الشكل والتعريف لمظهرك عندما تريدين ذلك مما يخلق تنوعاً لا نهاية له.

إذا كنتِ تحبين ارتداء أفضل المعاطف الواقية من المطر ولكنك تبحثين عن شيء أكثر عملية لفصل الشتاء، فإن القصة ذات الرقبة العالية مع جيوب واسعة كبيرة الحجم ولمسة نهائية مقاومة للماء توفر مظهراً ذكياً مشابهاً مع بعض الامتيازات الإضافية.

معطف أسود طويل

كانت المعاطف الطويلة من أحدث صيحات الموضة في أسابيع الموضة، لذا ليس هناك وقت أفضل للاستثمار في معطف أسود طويل.

بفضل نطاق المقاسات الرائع والتصميم البسيط للأزرار الأمامية، هذه قطعة ستجذب أي شخص.

فالمعطف الأسود مناسب للعمل عند ارتدائه مع بنطلون بدلة أو موعد غداء غير رسمي عند ارتدائه مع كنزة أو هاي كول أو فستان أو حتى هودي.

معطف أسود جلد مزين بالفرو

توفر المعاطف المكسوة بالفرو الدفء والتميز، لكنها عادةً ما تتمتع بطابع غير رسمي قد لا يناسب كل مناسبة.

مع العديد من الجوانب النموذجية ولكن مع لمسة نهائية أكثر دقة، فهو أحد أفضل المعاطف السوداء إذا كنتِ لا تريدين شيئاً أنيقاً مثل معطف الصوف الطويل ولكنك لا تزالين ترغبين في الاستثمار فيه معطفاً متعدد الاستخدامات.

ستبقيكِ البطانة الناعمة والطويلة قليلاً من الدفء، بينما تعمل القلنسوة ذات الرباط على حماية رأسك من الرياح والمطر.

إن هذا الموديل لا يعتبر صفقة شراء ولكنه بالتأكيد يتمتع بلمسة نهائية فاخرة للغاية يجعله مناسباً لأي مناسبة تقريباً، خاصة عند ارتدائه مع حقيبة أنيقة.

معطف أسود كلاسيك

أفضل المعاطف الصوفية لا تكون عادةً رخيصة الثمن، لذا إذا كان لديكِ المزيد من المال لإنفاقه على معطف الشتاء لهذا العام، فإن المعطف الأسود الكلاسيك يجب أن يكون ضمن خياراتك الأساسية.

يتميز هذا الموديل بجودة عالية للغاية بفضل تركيبته الصوفية بنسبة 100%، بينما يمنح تصميم الساعة الرملية مثل الموديل في مجموعة دولتشي آند غابانا لمسة نهائية فاخرة حقيقية.

المعطف الكلاسيك مصمم لأولئك الذين يبلغ طولهم 5 أقدام و3 بوصات أو أقل ولن يغمر الإطار أو يقطع مسافة كبيرة على الساقين.

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