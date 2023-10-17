من هي دلال أبو آمنة؟.. اعتقلتها إسرائيل بعد نشر رسائل دعم لغزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«لا غالب إلا الله»، عبارة نشرتها الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة على موقع التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن رفضها للأحداث الأليمة التي يشهدها قطاع غزة من بنايات جرى تسويتها بالأرض، وأسر هُجرت رغما عنها، وأطفال ورجال ونساء استشهدوا، ليتم اعتقالها من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل دلال أبو آمنة

«تم اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل القوات الإسرائيلية، بعد تحريض من المستوطنين، وهي الآن تخضع للتحقيق».. خبر صادم أعلنته الكاتبة سامية عياش، عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، عن اعتقال دلال أبو أمنة الفنانة الفلسطينية المعروفة بإحيائها للتراث الفلسطيني الذي تسعى من خلال للتمسك بالهوية الفلسطينية وتعريف العالم بالقضية الأم.

سبب اعتقال دلال أبو آمنة

صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الإسرائيلية، أعلنت أيضًا اعتقال الفنانة والمؤثرة الفلسطينية دلال أبو آمنة، بعد نشرها رسائل دعم لغزة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «اقتادت عناصر الشرطة الإسرائيلية آمنة أبو دلال للاستجواب، وستمثل أمام القاضي اليوم الثلاثاء»، فيما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، تقدم بمقترح لتعديل قانون حظر تداول المحتوى الإرهابي».

كما لفتت عبير بكر، المحامية الموكلة بالدفاع عن الفنانة دلال أبو آمنة، في تصريحات لها، أن «دلال» لا تزال تخضع للتحقيق، ولم يتمّ اتخاذ قرار بتمديد اعتقالها: «عناصر الشرطة وصلوا إلى منزل الفنانة بنيّة مبيّتة لاعتقالها، على الرغم من أنها تقدمت بشكاوى مستوطنين بتهمة التحريض على العنف ضدها»، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات في المجتمع العربي منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

من هي المغنية دلال أبو آمنة؟

وتقدم «هُن»، معلومات عن الفنانة دلال أبو آمنة، بحسب المواقع الرسمية لها، على منصات التواصل الاجتماعي، على النحو التالي:

- ولدت دلال أبو آمنة في 9 أبريل عام 1983 بمدينة الناصرة، شمال فلسطين.

- درست دكتوراة في علوم الدماغ.

- دلال أبو آمنة مغنية ومنتجة وطبيبة فلسطينية.

- بدأت الغناء في سن الرابعة، إذ شاركت في مسابقة أميرة الربيع ونالت حينها اللقب عن أغنية «مريم مريمتي» عام 1987.

- تزوجت أخصائي طب العيون والشاعر والمنتج عنان عباسي من مواليد حيفا 1977، والذي تعرفت عليه عام 2001 من خلال اغنيتها انا قلبي وروحي فداك.

- هي أم لطفلين وهما لور مواليد 2008، وهشام (مواليد 2010).

- في عمر السادسة عشرة، دخلت دلال أبو آمنة عالم الفن والغناء وأثبتت قدرتها على تمثيل الهوية الموسيقية الفلسطينية من خلال صوتها العذب الجميل.

- تم اعتبارها ضمن قائمة أفضل الفنانات العرب التي تبحث في التراث والأصالة الفلسطيني والشامي، إذ عرفت بأدائها المتقن لأغاني الطرب الأصيل والأدوار القديمة إلى جانب تأديتها لأغاني التراث الفلسطيني والشامي.

- احتفلت المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة قبل اعتقالها بحصولها على درجة الدكتوراه، في ظل الأحداث التي تمر بها دولتها ومعاناتها من الاحتلال الإسرائيلي، ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي «تويتر»: «وهيك اتخرجنا وصرنا دكتور رسمي».

- لدى دلال أبو آمنة مشروع غنائي موسيقي فلسطيني من فكرة وإنتاج الفنانة الفلسطينية بإعادة تقديم المادة التراثيّة الفلسطينية الشامية بصيغة جديدة.

- يشارك الفنانة دلال أبو آمنة مجموعة من «الجدات» بالغناء وسرد الحكايا على المسرح، وذلك لإعادة إحياء التراث الفلسطيني.

- عرفت بمناصرتها القضية الفلسطينية منذ زمن، وضمن ملامح نصرتها في عام 2017، أعادت المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة نشر أغنية «زهرة المدائن»، التي غنتها المطربة اللبنانية فيروز من قبل، ولكن هذه المرة بصوته، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس.